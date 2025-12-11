心臟衰竭全解讀：從成因、診斷到治療與疾病管理
心臟衰竭的常見原因
心臟衰竭泛指因心臟結構性問題，或因心臟功能不足，所造成一系列的症狀。最常見的成因為冠心病 – 心臟肌肉因冠狀動脈供血不足而受到破壞，從而影響心臟功能；其他比較常見的原因包括心律問題，心瓣問題，心臟肌肉病變，或其他身體問題所引致。
心臟衰竭的主要症狀及早期警號
心臟衰竭的症狀在發病初期並不明顯，患者通常只會感到疲倦或運動機能下降，所以容易被忽略。到病情惡化時，病人開始出現氣促（尤其在躺平的時候），雙腳水腫等問題。更嚴重的會因心臟供血不足而造成器官衰竭，如腎衰竭及肺積水等。
心臟衰竭的診斷方法與分級標準
要診斷心臟衰竭，一般先從病人的詳細病歷開始，了解患者的症狀，以及生活習慣引來的危險因素，例如飲食、吸煙、酗酒等不良的生活習慣，糖尿病，高血壓以及肥胖等。其次，抽血檢查和心臟超聲波檢查亦能為診斷提供非常重要的資料。除此之外，醫生亦會因應各種成因，提供各種特定的檢查和治療程序，例如經食道心臟超聲波去評估心瓣問題，以及心導管檢查（俗稱通波仔）去評估冠心病的情況。
美國紐約心臟協會將心臟衰竭的症狀分為四級。第一級為無症狀，患者的日常活動不會引起疲勞，呼吸困難或心悸等情況。第二級為輕度症狀，病人會因日常活動而感到輕度不適，例如疲勞，呼吸困難，心悸或心絞痛，但休息後可緩解。第三級為中度症狀，輕度體力活動就足以引致症狀，但休息後可緩解。第四級為重度症狀，任何體力活動都會加劇症狀，甚至在休息時也會感到不適。
而分類方面則主要分為兩種。一種是以患者的心臟功能為依歸，可分為低收（HFrEF），正常（HFpEF），及輕度降低（HFmrEF）收縮分率心衰竭。另一種則會根㯫患者的危險因素及症狀的嚴重程度，分為A至D級。適當的分類可以幫助醫生為患者提供最適合的治療方案。
治療方式：藥物、輔助裝置與手術
其實心臟衰竭並非不治之症，只要有良好的生活習慣配合適當的治療，不少患者的情況都能好轉，甚至心臟功能得以恢復。最常見的四大主要藥物分別為乙型（β）受體阻斷藥、血管緊張素轉換酶抑制藥（ACEI）／血管緊張素 II 接受體拮抗藥（ARB）／血管緊張素 II 接受體—中性溶酶抑制劑（ARNI）、礦物皮質素受體拮抗藥（MRA）及鈉—葡萄糖協同轉運蛋白 2 （SGLT-2）抑制劑，統稱為四大支柱（4 pillars）。亦可因應個別情況使用其他藥物，如利尿劑以及奇特孔道抑制劑。
除藥物外，個別合適的病人可以安裝心臟再同步裝置，用以同步心臟左右心室的收縮，以改善心臟功能。此外，安裝除顫器亦可減低因惡性心率所造成突然死亡的風險。
筆者曾經遇到一位44歲男士因心律問題，心跳長期過速，引致心臟功能只剩下一成，造成嚴重的心臟衰竭，連正常血壓都不能維持，需要葉克膜（人工心肺）輔助。最後經歷兩個多月的治療，情況終得以好轉。
日常生活中如何管理心臟衰竭
醫藥固然重要，但病人的生活習慣對治療效果同樣重要。首先，當然要戒除不良的生活習慣，如吸煙以及酗酒等。飲食方面，不能攝取太多水份和鹽份，清淡為主，每天水份的攝取量應維持在1.5公升左右，否則多餘的水份就會積聚在肺部和雙腳，造成氣喘和腳腫。其次，適量的運動以及充份的休息，保持身心舒暢，對病情亦有幫助。
病向淺中醫，不要忽視早期症狀，戰勝心臟衰竭，從今天做起。
專欄 ： 仁安健談
撰文： 聶天霖醫生 心臟科專科醫生