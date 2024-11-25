心臟病｜高血壓衰在食得太鹹？ 飯後一件事致血壓升高 3大護心飲食建議

寒冷的天氣會使血管收縮，導致血壓升高，同時心臟為了維持體溫需要更努力運作，這些因素都會加重心臟的負擔，尤其對於已有心血管問題的人群來說，冬天出現心臟病風險更為顯著。日日健康《醫聊室》請到心臟科專科曾子欣醫生為大家詳細講解。

