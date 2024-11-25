心臟病｜高血壓衰在食得太鹹？ 飯後一件事致血壓升高 3大護心飲食建議
廣告
寒冷的天氣會使血管收縮，導致血壓升高，同時心臟為了維持體溫需要更努力運作，這些因素都會加重心臟的負擔，尤其對於已有心血管問題的人群來說，冬天出現心臟病風險更為顯著。日日健康《醫聊室》請到心臟科專科曾子欣醫生為大家詳細講解。
冬日飲食3大建議：少油、低鈉、高纖
香港人飲食相對濃味，然而過量攝取鹽分，影響體內的鈉和水分平衡，會導致心血管負擔加重從而誘發高血壓。一旦吃得太鹹，究竟是否能靠喝水將所吸收的鈉中和？曾醫生強調，這樣反而會增加血液量，進一步升高血壓。因此，最好還是從飲食上控制鈉的攝入，每日盡量保持低於2克。
曾醫生指出，秋冬天氣涼爽，表面血管收縮，可能導致血壓上升。此時，應特別注意保暖，避免過度寒冷。此外，冬季許多人習慣食用高膽固醇、高鹽分的食物，如大閘蟹、糯米飯等，這些都會增加心血管疾病的風險。建議高血壓患者在秋冬保持均衡飲食，適量運動，並定期測量血壓，及早發現問題。
在飲食方面，曾醫生建議以蔬菜和水果為主，但需注意水果的糖分含量，以免攝取過多糖分。至於雞蛋，蛋白相對安全，而蛋黃每天適量攝取一顆也是可以接受的，因為人體有調節膽固醇的機制，體內八成膽固醇由肝臟和小腸製造，如果當日從食物中攝取得多一些，身邊便會少製造一些。
捱凍、易怒傷身傷心 皮質醇上升誘發高血壓
進入深秋及冬季，溫差變大，如何保護心臟呢？曾醫生提供了一些建議：
- 洗澡時注意保暖：不建議使用冷水洗澡，因為冷水會對心臟造成額外的壓力，增加心臟病發的風險。應該使用溫水，避免過熱或過冷。此外，若浴室有暖爐，可以提前開啟，使浴室的環境溫暖一些。
- 適當穿著：天氣轉冷時應穿足夠的衣物，以減少心臟的負擔，特別是對高血壓患者來說，保持體溫穩定非常重要。
- 穩定情緒：情緒波動，尤其是憤怒，會大幅增加壓力荷爾蒙，即皮質醇水平，導致血壓上升、心跳加快。這些因素會給心臟帶來巨大壓力，增加心臟病發的風險。因此，保持良好的情緒管理也是保護心臟的重要一環。
心臟病4大徵狀不明顯 身體異常易被忽略
很多人誤以為心臟病發只會出現胸痛，但曾醫生提醒，心臟病的症狀多樣化而且未必容易察覺，除了胸口痛外，可能還會出現冒汗、想嘔、呼吸困難、心跳異常加快等症狀。特別是一些年長者、糖尿病患者及女性，心臟病發的症狀不明顯，有時僅僅是輕微不適。因此，如果感覺到身體異常，應及時就醫。