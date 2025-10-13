心臟健康｜鄧健泓心口刺痛持續數周入院 心口疼痛屬心肌梗塞先兆？ 拆解6大成因1種情況應即求醫
廣告
51歲的前TVB男星鄧健泓（Patrick）自與石詠莉結婚後，現已移居加拿大3年。近日他就拍片分享近況，透露自今年7月以來心臟多次出現異常刺痛。為此他最近就入院接受檢查，目前仍在等待檢查報告，引起網民的關注和祝福。
51歲鄧健泓移加3年 持續心口痛入院檢查
鄧健泓在YouTube頻道發佈新片，片中他指自己7月時發現心口有刺痛，這種不正常的感覺持續了好幾個星期。為此他在8月中旬去看了家庭醫生，經轉介及預約後相隔1個半月入院接受心臟檢查。
鄧健泓透露，該次檢查包括兩次心臟超聲波檢查及心臟顯影檢查，需在手臂上插管注射顯影劑。整個檢查過程耗時約6小時，包括跑步測試等，以檢測心臟是否有問題。他指目前檢查報告尚未出爐，若有問題，家庭醫生將會首先收到報告。
心肌缺血可引致心口痛
心口或胸口無故疼痛可能令人聯想到心臟病，甚至是更為致命的心肌梗塞。據香港港安醫院資料指出，心口突發感到疼痛，是一個頗為常見卻不可忽視的症狀，心口痛可能由多種問題引致，由對身體影響較少的肌肉拉傷，到心臟出現了問題，都有可能。如果是心臟相關的問題，可能因心肌缺血及或更嚴重的心肌梗塞而起。
心口痛是心肌梗塞病徵？
心肌梗塞一般由極端的心肌缺血而造成，當血液長期無法流進心肌細胞，導致心肌細胞壞死，這就是心肌梗塞的其中一個最主要成因；此外，高血壓、糖尿病、吸煙、肥胖、缺乏運動等，亦是容易造成心肌梗塞的主要原因。如心肌細胞壞死，會令心口痛的情況變得更為劇烈、且持續更長時間；而除了心口痛以外，如心肌細胞壞死，有機會令患者有冒冷汗、噁心、嘔吐等其他症狀。
心肌梗塞是其中一種容易造成心口痛的問題，但並不是所有心口痛的原因均源自心肌梗塞，有機會是身體其他部位異常，才導致心口痛。建議如心口痛問題持續，應盡快求醫。
胸口無故疼痛原因
除了心口痛，胸口痛亦是常見的痛症。除了心臟問題，胸口不同位置感到疼痛，還可能由以下問題引致：消化不良、胃酸倒流、胃潰瘍等消化系統問題，有機會引起胸部出現灼燒的感覺；肺栓塞、氣胸等肺部相關問題，也有機會會令肺部左右兩側都感到疼痛；而因做運動而造成的肌肉拉傷、扭傷，亦有機會會導致胸部兩側有疼痛的感覺。
圖片來源：影片截圖、IG圖片