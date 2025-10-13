心臟健康｜鄧健泓心口刺痛持續數周入院 心口疼痛屬心肌梗塞先兆？ 拆解6大成因1種情況應即求醫

51歲的前TVB男星鄧健泓（Patrick）自與石詠莉結婚後，現已移居加拿大3年。近日他就拍片分享近況，透露自今年7月以來心臟多次出現異常刺痛。為此他最近就入院接受檢查，目前仍在等待檢查報告，引起網民的關注和祝福。

