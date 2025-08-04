血管健康｜每日坐低起身26次 研究：3個月有效降血壓 醫生教5個保護血管小習慣

女性在更年期後失去雌激素保護，容易面臨高血壓問題。有基因專家引述最新研究指出，一項可在家輕鬆進行的簡單動作可有效促進血液循環，有助於穩定血壓並延緩血管老化，毋須特別技巧就可以自然保護血管，對不宜劇烈運動的中年或以上人士特別適合。

