2種水果抗高血壓 早死風險最高減40% 拆解正確食用份量1種食法更有效
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普遍認知，多食水果有助保持身體健康。去年一份研究指出，每週適量食用蘋果及香蕉能有效降低血壓，及其相關死亡率最高達43%。有關研究結果是追蹤逾2000名高血壓患者長達10年所得知，具有一定參考價值。
追蹤高血壓患者10年 揭常食兩種水果有助降低死亡率
大連醫科大學第二附屬醫院的研究團隊於去年3月在《Frontiers in Nutrition》期刊上發表了一項研究，探討高血壓患者食用水果與死亡風險的關係。研究人員追蹤了2,480名高血壓患者長達10年，結果顯示，多吃香蕉和蘋果能降低死亡風險，兩者合併食用更能將益處最大化，死亡風險降低達43%。
比較5種水果影響
研究樣本來自美國國家健康營養調查（NHANES）的2,480名高血壓患者。研究人員分析了他們的水果攝取習慣，涉及的水果包括蘋果、香蕉、梨、鳳梨及提子。攝取頻率分為未知、每月少於1次、每月1至3次、每週1至2次、每週3至6次，或每天1次或多次。
研究揭正確食用份量 蘋果香蕉同食效果更佳
研究團隊在10年追蹤期間，觀察到658人死亡，並發現水果攝取與死亡率之間的關係如下：
- 每週食用3至6次蘋果，死亡率降低40%
- 每週食用3至6次香蕉，死亡率降低24%
- 每週食用3至6次蘋果和香蕉的組合，可能最大程度降低所有死因的死亡率
- 其他食用頻率的蘋果和香蕉，與降低所有死因的死亡風險無顯著相關
- 食用梨、鳳梨和提子，無論攝取量多少，均未觀察到與降低所有死因的死亡率有顯著相關性
蘋果香蕉降壓功效
為何蘋果和香蕉能改善高血壓？過往研究指出，蘋果富含膳食纖維，能顯著降低膽固醇，改善血管彈性，從而降低血壓。此外，蘋果中的黄烷醇能有效降低舒張壓。香蕉則富含鉀離子，有助於排出體內鈉，降低因高鈉引起的血壓上升。研究人員強調，這些結論針對特定人群，因此不應忽視其他水果的健康益處。