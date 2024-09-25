開燈睡覺患癌風險增55%！研究：微光足以增患糖尿病心臟病風險
開燈睡覺影響內分泌系統、血糖調節和新陳代謝功能
一項由荷蘭馬斯特里赫特大學醫學中心（Maastricht University Medical Center）進行的研究，分析了光照對內分泌的影響。研究團隊招募了14位受試者，將他們分為兩組，分別暴露在不同的光照環境下。正常日光節律組受試者在早上8點至傍晚6點期間處於充足的自然光照下，而在晚上6點後光線變得昏暗。而異常日光節律組受試者則在同一時間段處於昏暗的燈光下，晚上6點後則有充足的光線。結果顯示，晚上燈光除了會抑制褪黑激素分泌，影響睡眠質量外，正常日光節律組受試者還呈現以下特點：
- 晚餐前血糖較低，但晚餐後血糖較高。
- 睡眠時的基礎代謝率較高。
- 早餐後三酸甘油酯水平較高。
- 褪黑激素分泌較多，有助於入睡。
開燈睡覺增磅5公斤
夜間的人造光暴露（如從夜燈或電視發出的光）與健康問題，特別是代謝問題有關。2019年的一項研究發現，夜間的人造光（例如夜燈或電視）與女性的肥胖有關。這些發現暗示，睡眠期間的光線暴露可能對代謝調節產生負面影響，從而增加體重增加的風險。研究跟進了美國4萬多名女性，夜晚開電視或開燈睡覺增磅5公斤的機率增加17%。
正常日光節律有助調節血糖和新陳代謝
這些發現表明，遵循正常日光節律的人體內血糖控制和新陳代謝功能較好，對整體健康有益。然而，研究團隊尚無法解釋為什麼正常日光節律組的受試者在飯後血糖和三酸甘油酯方面呈現較高的水平。
開燈睡覺罹癌風險增55%
一項刊登在《Cancer》期刊上的研究發現，接觸最高光照的人群患甲狀腺癌的風險增加了55％。該研究涉及了超過46萬名參與者，結果顯示，接觸最高光照的人群患甲狀腺癌的風險增加了55％。這種關聯尤其在女性中更為明顯。研究人員認為，開燈睡覺可能抑制褪黑激素的分泌，並影響生理時鐘的運作。此外，藍光的散射也可能對心情和健康造成負面影響。
另一項刊登在《Environmental Health Perspectives》期刊的研究發現，夜間光照暴露能夠增加女性罹患乳癌的風險。在隨訪研究中，與最少接觸光線的人相比，接觸最多光源的人群患乳癌的風險增加了14％，特別是在停經前的女性。
影響褪黑激素分泌
開燈睡覺會抑制褪黑激素的分泌，這是一種能調節睡眠和免疫功能的重要激素。褪黑激素能夠抑制交感神經活動，降低血壓、心跳速率，並對抗氧化壓力，甚至具有抑制癌細胞生長的效果。
開燈睡覺對心情有負面影響
研究顯示，光線中的藍光可能對心情和健康產生負面影響。《JAMA》期刊的研究指出，睡覺時暴露在光源下會提高女性變胖的機率，同時也增加罹患高血壓或糖尿病等疾病的風險。
晚上開小燈睡覺也會影響健康
此外，美國西北大學（Northwestern University）的研究團隊也發現，晚上睡覺時開著小燈，即使已經入睡，大腦仍能感知到光線，導致神經傳導持續亢奮，增加血糖和心律的問題。
專家建議
專家建議如果必須開燈睡覺，應該選擇昏暗的燈光，紅或橘色燈較少刺激大腦，白色或藍色燈則會，並避免直接照射到頭部。研究結果提醒我們睡覺前最好關閉燈光和電子設備、遮光窗簾、使用眼罩，以及在睡前調暗燈光等，以為良好的睡眠做好準備。