開燈睡覺患癌風險增55%！研究：微光足以增患糖尿病心臟病風險

開燈睡覺是許多人的習慣，然而，光線對我們的身體運作和健康有著深遠的影響，多項研究指出開燈睡覺可能對健康產生負面影響，如可以影響我們的內分泌系統、血糖調節和新陳代謝功能，更有研究顯示開燈睡覺會導致患甲狀腺癌的風險增加55％！

