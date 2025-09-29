【糖胖心腎 日日審慎】「心電圖正常」不代表零風險？醫生破解常見CKM症候群謬誤
檢查需全面莫依賴單一報告
靜態心電圖是常見的檢查之一，能夠協助醫生判斷冠心病、心律不整、心臟結構異常等。不過，靜態心電圖並非萬能，即使檢查結果顯示「正常」，亦不能掉以輕心。
以冠心病患者為例，大約六至七成有高血壓¹，另外大約四成分別有糖尿病或慢性腎病²，如患者本身有糖尿病，中風和心臟病風險都會上升兩倍³，另外有四成糖尿病患者會有腎病變⁴，這些疾病是互相影響，所以 美國心臟協會（American Heart Association, AHA）正式把心血管、腎臟、代謝疾病（包括肥胖、糖尿病、高血壓等）合稱為「CKM症候群」⁵，報告指出這些疾病非常密切，嚴重的話會加劇心臟壓力，增加中風或心肌梗塞機會，所以單一檢查報告未必反映身體全貌，只有透過全面檢查及早期管理，才能掌握健康。
謬誤一：沒有症狀等於身體健康？
以CKM症候群為例，初期沒有什麼明顯症狀，很多時血壓、血糖和膽固醇過高也沒有感覺，直到患者進行身體檢查，或出現嚴重的併發症，例如心絞痛、心臟衰竭時才發現，心臟、腎臟、代謝系統可能已有不同程度損害，嚴重的甚至錯過治療黃金期。
梅震宇醫生表示：「成年人從二十歲開始，建議安排定期身體檢查，如家族有相關心血管疾病病史，就應該更早開始接受檢查。這些定期的監測指標非常重要，可以幫助醫生或者患者識別和處理潛在的健康風險。」
謬誤二：心臟、腎臟、代謝疾病是互不相干的疾病？
心臟、腎臟和代謝疾病並不是獨立的問題，它們之間會互相影響，梅震宇醫生舉例：「例如心臟病，會增加腎病風險。再者，腎臟衰竭會導致高血壓、高膽固醇，甚至血管動脈的粥狀硬化，這些都會加重心臟負荷。另外，代謝疾病例如糖尿病、肥胖，會進一步提高腎臟和心臟病風險。總而言之，這三個系統相輔相乘，治療時需要考慮三者的相互關係。」
即使患者只為心臟問題求診，梅醫生建議除了診斷和評估心臟狀況，也需要做風險因素篩查，找出高膽固醇、高血壓、糖尿病、腎衰竭、蛋白尿等風險因子，再作出相應的治療。
謬誤三：只控制單一指標就能預防CKM症候群？
梅醫生坦言，CKM症候群需要多方面處理，忽略其中一個部分，只會令情況持續惡化，影響整個身體，甚至會增加死亡風險。
而病情的影響不單止限於患者個人，家人同樣會受到牽連，梅醫生表示：「當心臟病、腎病、代謝疾病互相影響，對患者日常生活、工作、心理健康造成影響，大幅度降低生活質素，也會增加照顧者的壓力。」
建議20歲以上成人定期檢查 及早預防CKM症候群
預防勝於治療，待身體出現CKM症候群症狀時才求醫，可能已出現無可挽救局面，因此梅醫生建議：「20歲開始可以進行心血管疾病、心臟衰竭的風險評估，提高對病情的關注。一旦發現問題，醫生可以根據這些風險因素，聯合其他團隊，包括營養師、物理治療師、護士等等，加強對CKM症候群的治療和定期跟進。」
藥物方面，梅醫生有以下見解：「除了傳統心臟、腎臟或三高藥物，有時候也會選擇一些保護心臟、腎臟功能的降糖藥，例如GLP-1受體促效劑和SGLT2抑制劑，對於肥胖、血糖控制不好、已用高劑量胰島素患者，會優先考慮GLP-1受體促效劑，而SGLT2抑制劑則用在心、腎相關風險較高的患者。」
醫生案例分享一｜自行節食、運動效果不彰 血壓、體重仍然超標
性別：男士
年齡：50歲
求診原因：自行節食、運動無法減重，導致多方面指數超標
治療效果：約五個月減磅近20 KG，血糖、膽固醇和肝纖維化的指數明顯下降
案例詳情：
患者沒有很嚴重的併發症，當初因為血壓、血糖高、脂肪肝和體重超標(體重指標達 37kg/m²，正常為18.5至23)，用了很多方法，如自行節食、運動也無法減磅，最後經朋友介紹求醫。
除了固有的降血壓藥和降膽固醇藥，醫生在治療時為他加入GLP-1受體促效劑，經過大約半年治療，加上患者的藥物依從性高，並聽從醫生指示，最後患者成功減磅近20公斤，連血糖、膽固醇和肝纖維化的指數也明顯下降。
醫生案例分享二｜嚴重心律不整導致昏迷 期間頭部受撞擊引發腦出血
性別：女士
年齡：64歲
求診原因：短暫昏迷頭部受撞擊腦出血入院
治療效果：心臟射血指數低至30-40%，經手術和藥物治療後回復正常
案例詳情：
一位糖尿病患者因為短暫昏迷，期間頭部受撞擊出現腦出血入院，昏迷原因是急性心臟病病發，導致嚴重心律不正，住院期間更因為心臟功能嚴重受損，心室出現血栓，血栓隨血管上腦引致缺血性中風。
當醫生跟進患者的情況，進行心臟檢測時發現她血管嚴重阻塞，於是立即為她進行冠狀動脈介入治療術（俗稱通波仔），但患者的心臟功能已經受損，一般正常射血指數為50%或以上，而患者情況最壞時指數只有約30-40%，幸得醫生及時為她進行手術，並在處方包括SGLT2抑制劑等藥物，在後來的覆診可見，患者的血糖、心臟指數有良好的改善，中風的後遺症也在物理治療師協助下逐漸康復。
資料由心臟科專科梅震宇醫生提供
此教育資訊由諾和諾德香港有限公司支持
