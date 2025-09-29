【糖胖心腎 日日審慎】「心電圖正常」不代表零風險？醫生破解常見CKM症候群謬誤

很多人以為心電圖「正常」就等於心臟健康，但事實上這種想法可能令人掉以輕心，從而忽視潛在危機，包括醫學界日益關注的CKM症候群。為釐清相關謬誤，《日日健康》醫聊室特別邀請心臟科專科梅震宇醫生，從心臟健康出發，深入拆解CKM症候群的常見誤解，提醒大眾不要被「表面正常」蒙蔽。

