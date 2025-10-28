【糖胖心腎 日日審慎】心臟病暗藏2種病同時發作？醫生全方位拆解CKM症候群成因

許多人以為自己只是單純的心臟病，到檢查時同時發現很多慢性疾病，很大機會與CKM症候群有關。心臟科專科陳麒尹醫生接受《日日健康》醫聊室訪問時表示，心臟病是CKM症候群很重要的組成部分，但不能忽略其他系統，因為那些看似獨立的健康問題其實互相影響，若不及早正視，恐引發更嚴重的健康危機。

