心肌梗塞｜離世前1周仍開打機直播 46歲網紅疑心肌梗塞猝死 注意8大徵兆胸口刺痛屬警號

捱夜打機小心猝死！韓國著名YouTuber「大圖書館」（本名：羅棟鉉）於本月6日早上被發現於家中暴斃，享年46歲。羅棟鉉因工作需要經常捱夜，離世前曾進行5小時連續直播，甚至曾透露「心臟有刺痛感覺」。為確認死因，家屬已決定為羅棟鉉解剖驗屍。

