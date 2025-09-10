心肌梗塞｜離世前1周仍開打機直播 46歲網紅疑心肌梗塞猝死 注意8大徵兆胸口刺痛屬警號
捱夜打機小心猝死！韓國著名YouTuber「大圖書館」（本名：羅棟鉉）於本月6日早上被發現於家中暴斃，享年46歲。羅棟鉉因工作需要經常捱夜，離世前曾進行5小時連續直播，甚至曾透露「心臟有刺痛感覺」。為確認死因，家屬已決定為羅棟鉉解剖驗屍。
擁146萬訂閱 離世前1周如常直播未見異狀
綜合韓國傳媒報導，羅棟鉉是當地元祖級YouTuber，也是韓國早期的網紅之一，YouTube頻道擁有超過146萬訂閱。他生前最後一條影片於9月3日上載，影片中他依然如常地打機及作遊戲評論，狀況未見異常。
捱夜開工 曾透露「心臟有刺痛感覺」
至離世前2日，羅棟鉉仍參加首爾舉辦的時裝活動。據報他在活動後臉色欠佳，與支持者互動的直播中就解釋是因為「早起化妝，沒怎麼睡」。較早前，他曾於直播中提及「心臟有刺痛感覺」，加上長時間捱夜及繁重工作，令外界普遍懷疑他是死於心肌梗塞。
羅棟鉉於本月6日早上近9時被發現陳屍家中。據報他原本與人有約，惟友人見他未有赴約，致電對方亦無人接聽故報警求助。警員破門進入後發現羅棟鉉已無生命跡象。由於現場未有發現遺書或犯罪跡象，警方初步判斷並非自殺或他殺。
心肌梗塞急發性高 4類人屬高危群組
以下4類人群屬心肌梗塞高危族群：
- 40歲以上男性及50歲以上女性
- 有心血管疾病家族病史者
- 不良生活習慣者，例如長期抽煙、飲酒或熬夜
- 三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病患者及肥胖人士
心肌梗塞8大先兆
台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟表示，心肌梗塞在發作前大多有先兆：
- 胸悶：感覺如重物壓在胸口
- 胸口劇痛：短暫但劇烈的疼痛，可能持續一段時間
- 呼吸困難：氣促或感到胸部沉重
- 冒冷汗：突然出現不明原因的冷汗
- 嘔吐及暈眩：伴隨噁心或站立不穩等狀況
她提醒若出現以上症狀，應立刻停止所有活動，坐下或躺下休息；同時可含服舌下含片以暫緩疼痛，並盡快召喚救護車送院。另外，心肌梗塞也有幾項非典型徵兆：
- 手臂酸麻
- 下巴及牙頜疼痛
- 肩膀及上腹不適
她指這些非典型症狀容易被忽略，但實際上可能是心血管流動阻塞引起的輻射性疼痛。
