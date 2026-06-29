行山急步走會氣促、心口翳痛？中醫師、 藥劑師教你從根源「加固」血管 米雪、余德丞守護血管柔韌度！
即使熱愛運動、向來注重健康養生的「美魔女」米雪也曾分享，都市人往往容易忽略這些身體的小毛病。隨著年齡增長與都市生活節奏緊湊，血管壁會因缺乏保養而逐漸失去原有的彈性與柔韌度，如同老化變硬的橡膠水管。當進行心肺負荷較高的活動或運動時，心臟泵血負荷便會倍增，血管一旦無法承受壓力，便可能引發嚴重健康風險。如身體開始出現胸悶與、心悸等症狀，絕不能掉以輕心，及早正視血管韌度，才是守護健康的根本。
運動操勞過度、心跳爆錶？忽略血管彈性恐增突發風險
中醫講求「氣血通達」，註冊中醫師趙仕祥提醒，氣促、心悸、胸悶是「心脈」氣血不足的訊號。同時，心血管健康不是只需「暢通」就足夠，忽略血管壁的「彈性」分分鐘更危險。即使平日管道未有阻塞，一旦身體進入高負荷狀態，脆弱且失去彈性的血管便可能難以負荷，導致心臟供血失衡。
正如平日熱愛運動的年輕藝人，譬如余德丞（Dickson）、蘇皓兒（Chloe）及楊天宇（Angus）等，在進行高強度訓練時，背後都極需要一條柔韌、能承受住瞬間飆升血流壓力的血管。特別是曾於球場暈倒、經歷過生死一刻的 Dickson，對此深有體會，當身體處於高負荷狀態時，心血管系統的承托力才是關鍵。
維持血管壁「柔韌度」與年輕狀態
因此要預防突發風險，維持血管壁的「柔韌度」才是減輕心臟負荷的根本。正如注重養生的米雪一樣，不論是追求高強度體能還是優雅凍齡，要應付日常高轉數的生活與忙碌的工作檔期，全賴由內而外「加固」血管管道，維持血管壁的柔韌與年輕狀態。註冊藥劑師 Helena 解釋，血管彈性是維持微循環的基礎，臨床顯示靈芝孢子蘊含的多醣及三萜類成分，能有效幫助修復血管壁彈性，改善血管硬化問題，減輕心臟長期承受的壓力。
血管硬化有得救？從根源守護血管！
維持血管的「柔韌度」是心血管健康關鍵之一，日常該如何有效對抗老化、重塑管道彈性？針對都市人常見的症狀，必須要從根源守護血管健康。註冊中醫師趙仕祥指出，研究證實破壁靈芝孢子有補氣安神、改善血流循環之功效。經常感覺胸悶、氣促的人可以透過輔助靈芝孢子，能由內而外調理身體循環，預防心氣不足。
與此同時，長期承受壓力亦會導致血管內皮受損。對於忙碌的都市人，資深營養學家李正雅建議採取預防醫學，補充高濃度的靈芝孢子精華，有助持續維持血管的柔韌度，即使進行高強度運動，心血管仍能保持年輕狀態。
大學科研實證：破壁靈芝孢子助增血管柔韌度
要實踐專家們的建議，選擇有科研實證的產品至為重要。《御藥堂破壁靈芝孢子》採用優質赤靈芝，以先進低溫物理破壁技術精製而成，易於人體吸收。
香港知名大學屬下之中醫藥研究所就產品對循環功能進行了研究，初步細胞測試1 結果顯示，破壁靈芝孢子能顯著增加內壁組織的支撐蛋白含量，從根源提升系統柔韌性，避免管道變得脆弱失去彈性，從而改善循環系統健康。
獲臨床測試及細胞測試雙重認證
《御藥堂破壁靈芝孢子》是全港唯一²取得香港知名大學屬下之中醫藥研究所初步臨床產品功能測試，及初步細胞測試認證的靈芝產品，獲得雙重認證。香港知名大學屬下之中醫藥研究所初步臨床產品功能測試證實，或有助於穩定血脂、血糖、和膽固醇*。
¹細胞測試只能初步證實產品的功能方向，並不能證實產品在治療及預防人體疾病的實際作用。
²按2024年6月前已公開有市場資料，以市面上主要銷售的靈芝類產品作比較，御藥堂破壁靈芝孢子是全港唯一同時經過本港知名大學屬下之中醫藥研究所初步臨床及血管柔韌度細胞測試的靈芝產品。
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