高血壓｜天氣炎熱飲綠豆湯消暑 女子腦出血昏迷險死 醫生拆解原因3類人要注意
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天氣炎熱，不少人會飲綠豆湯消暑，但任何飲品都不宜代替清水大量飲用。內地福建福州一名患高血壓多年的女子，連續3日每日飲用約1,500毫升綠豆湯，其後突然劇烈頭痛、嘔吐並陷入昏迷，送院後確診腦出血，情況危急。
接診醫生指，事主疑短時間大量飲用綠豆湯，或影響降血壓藥發揮作用，繼而令血壓失控。
每日飲約1,500毫升 連續3日後昏迷
報道指患者有多年高血壓病史，平日有規律服藥，血壓一直控制穩定。入夏後，她聽聞綠豆湯能消暑及「排毒」，於是煮了一大鍋代替日常飲用水。她每日飲用約1,500毫升，連續3日合共飲下約4.5公升。其後突然出現劇烈頭痛及嘔吐，不久更陷入昏迷。醫院檢查發現她出現腦出血，需要緊急救治。
疑大量飲綠豆湯干擾藥效
福建省人民醫院傳統內科副主任醫生賴長沙表示，綠豆含有的部分蛋白質成分，可能與某些降血壓藥物結合，妨礙腸胃吸收，令血液中的藥物濃度降低。
他又指，大量飲用綠豆湯可能增加排尿，令藥物及其代謝產物較快排出體外，削弱持續降血壓效果。醫生推測，患者短時間大量飲用後，降血壓藥效受到影響，血壓急升，最終誘發腦血管破裂。
服3類藥物人士避免大量飲用
醫生提醒，正服用降血壓藥、降血糖藥及抗凝血藥的人士，不宜將綠豆湯當水飲用，更不要連續多日大量攝取。
醫生建議，服藥與飲用綠豆湯至少相隔2小時，每日飲用量不多於200毫升。由於不同藥物的食物相互作用各有差異，患者不應自行停藥或改變服藥時間，較穩妥做法是向醫生或藥劑師查詢。