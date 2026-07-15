高血壓｜天氣炎熱飲綠豆湯消暑 女子腦出血昏迷險死 醫生拆解原因3類人要注意

天氣炎熱，不少人會飲綠豆湯消暑，但任何飲品都不宜代替清水大量飲用。內地福建福州一名患高血壓多年的女子，連續3日每日飲用約1,500毫升綠豆湯，其後突然劇烈頭痛、嘔吐並陷入昏迷，送院後確診腦出血，情況危急。

