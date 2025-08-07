降膽固醇｜醫生親測2大飲咖啡方法 1個月逆轉壞膽固醇 5大方法降血脂減血栓風險
作為「三高」的其中「一高」，不少人年紀漸長之後都會面對膽固醇過高問題。有壞膽固醇偏高的醫生在參考多項研究後，親身嘗試以特定方法沖泡咖啡，結果成功在1個月後令壞膽固醇水平回復至標準之內。
知名減重專家邱正宏醫師經常在節目中分享減肥心得，並以其年輕外貌和健美身材聞名。他一向注重均衡飲食、少吃動物脂肪及規律運動，因此原以為自己的健康檢查數據應該是完美無瑕。然而，最近的檢查報告卻顯示他的「膽固醇」和「壞膽固醇」數值偏高，令他大感意外。邱醫師推測這可能與他愛喝咖啡有關，於是決定進行一項實驗，結果發現僅僅改變咖啡的飲用方式，一個月後壞膽固醇數值果然下降。
2大飲咖啡方法 1個月逆轉壞膽固醇
台灣著名減重專家邱正宏醫師在其YouTube頻道影片指，自己向來注重均衡飲食，有做運動習慣亦有意識少食動物脂肪，未料最近仍在身體檢查中發現總膽固醇及壞膽固醇指數齊齊偏高。邱醫生猜測自己的高膽固醇問題與愛飲咖啡習慣有關，他於是決定親自進行一項實驗，透過改變飲咖啡方法來控制膽固醇。
在不改變飲食、運動及生活習慣的情況下，邱醫生唯一的調整是每杯咖啡都使用濾紙過濾。結果顯示僅僅1個月之後，他的壞膽固醇從131 mg/dL降至121 mg/dL，成功擺脫「紅字危機」。邱醫生強調有關情況只是自己的經驗之談，無法直接等同於科學實驗，但反映在他身上的結果卻正正與研究實驗不謀而合，其重點可歸納為以下2點：
1.咖啡是否經過「過濾」
研究指出，咖啡中的二萜類化合物「咖啡醇」和「咖啡豆醇」可能會提高總膽固醇和壞膽固醇；未過濾的咖啡如土耳其咖啡或法式濾壓壺，會顯著增加膽固醇上升的風險。相對而言，美式濾紙咖啡對血脂的影響較小，甚至幾乎沒有影響。使用濾紙可以過濾掉多達95%的咖啡醇。
2.烘培程度
咖啡的烘焙程度也會影響咖啡醇含量，淺烘焙和中烘焙的咖啡保留較多咖啡醇和綠原酸，而深烘焙則因高溫揮發脂溶性成分，雖然咖啡醇含量較低，但也會損失健康物質。
5大降膽固醇方法3科學實證
除了咖啡，日常生活中還有其他方法可以幫助降低膽固醇。以下是5種科學實證的飲食策略，但如果已經是高血脂患者，務必與醫師討論，切勿自行停藥。
|1. 增加Omega-3脂肪酸攝取
|可提升好膽固醇，是替代飽和脂肪的良好選擇，來源包括鮭魚、鯖魚、堅果和亞麻仁籽。
|2. 攝取乳清蛋白
|來自牛奶的乳清蛋白和酪蛋白進入人體後會轉化成小胜肽，與水溶性膳食纖維相似，能抓住膽固醇並透過糞便排出。
|3. 增加水溶性膳食纖維
|能在消化道中抓住膽汁的膽固醇，減少膽固醇透過腸肝循環回收進入人體，並透過糞便排出。新鮮深綠色蔬菜是推薦的選擇。
|4. 減少飽和脂肪攝取
|飽和脂肪會提升壞膽固醇，增加血壓和血栓風險。常見於奶油、油炸食物、肥肉、烘焙食品及含奶精飲料中。
|5. 避免反式脂肪
|反式脂肪是氫化植物油，常見於加工餅乾和人造奶油，是血脂的主要危險因素，會提高動脈硬化和心血管疾病風險。