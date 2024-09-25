經常頭暈頭痛或血管阻塞 醫生教4招自我檢測1動作血管回春10年

血管健康自測方法|心臟病在2021年本港最常見致命疾病中位列第三，佔登記死亡人數13%。血管狹窄或堵塞會引發心絞痛、中風或心肌梗塞。因此保持及監測血管健康十分重要。台灣有專家教師們4招自測血管健康。文末也會介紹一個改善血管健康的動作，以及5種有益血管的食物，幫助大家預防心臟病。

