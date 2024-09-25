經常頭暈頭痛或血管阻塞 醫生教4招自我檢測1動作血管回春10年
4方法測試血管健康
台北醫學大學血液腫瘤科醫生吳鴻誠，以及博仁醫院副院長、心臟內科醫生康志森在當地醫療節目《健康2.0》分享「4招自我檢測法」，可檢驗自己的血管是否健康。
1 測試腳背動脈、腳趾顏色
首先，吳鴻誠表示如果能摸到兩邊腳掌正上方中間的足背動脈，以及腳趾顏色紅潤，基本上就能反映出血管健康、血流充裕，稍微移動一下位置甚至還能感覺脈動跳動的強與弱。反觀一些罹患糖尿病血管病變晚期的患者，四肢末梢就會呈現冰冷、脈搏微弱的狀態，摸下去能明顯感受到與正常人的差異。
2 觀察手背、腿部及腳背是否有青筋
之後可以觀察手背、腿部及腳背是否有青筋暴露。吳鴻誠指，青筋凸起是血流回流受阻、壓力升高所致，是血液循環的表現之一；下肢靜脈需靠靜脈瓣膜使血流往上、防止逆流，並靠著腳部肌肉收縮將靜脈往上推，進而將血液送回心臟。一般而言，有運動習慣的人循環會較好，反之久坐不動者則較易有靜脈血管阻塞的問題。
康志森亦補充，如果有長期進行重量訓練，青筋凸起則屬正常現象，但若無特別訓練卻出現大量青筋，便有可能是靜脈瓣出現問題。
3 握拳測試
除了直接觸摸及觀看血管，康志森指出握拳亦能用作測試血管健康。若握拳之後鬆開，手掌能在3秒內恢復正常膚色，便代表心臟血管彈性良好。對此他解釋，握拳時血管會被壓縮，因此張開手後，如果手掌能夠快速「由白變紅」就代表血管有彈性。
4 是否容易頭暈、頭痛
此外，康志森亦指出，有些人之所以經常感到頭痛，其實是血管阻塞所造成的「血管性頭痛」。如果血管健康欠佳，便會導致大腦缺氧，容易造成頭暈及頭痛。
1個動作預防心臟病
早前國立健康營養研究所健康增進研究部部長 宮地元彥的研究發現：身體越硬的人，得到高血壓、腦中風或心肌梗塞的機率越高。他解釋身體僵硬的人，肌肉伸縮困難，血管也不易伸展，再加上血管壁中的膠原蛋白與糖結合，便產生糖化現象，加速動脈變硬變厚，血流不易通過，便會引發各種心血管疾病。
想改善的話，宮地元彥建議做「坐姿體前彎」這個動作，去喚起身體的修復師「纖維芽細胞」，促進代謝老化的膠原蛋白，並生成新的膠原蛋白，讓血管回春。經實驗證明，連續做「坐姿體前彎」半年，實驗者的血管年齡平均少了10歲！
5食物改善血管健康
1 十字花類蔬菜
進食十字花類蔬菜，可有效改善血管健康。澳洲伊迪斯科文大學(ECU)的報告指出每天吃一份捲心菜、花椰菜、西蘭花或球芽甘藍，可以降低大動脈中有害鈣積聚的可能性 46%。 這些蔬菜含有纖維等物質，有助於預防動脈粥樣硬化。
2 莓果
此外，多吃抗氧化食物也有助於改善血管健康。氧化是血管老化的敵人，它會導致動脈粥樣硬化的形成，並促進斑塊破裂和血栓。莓果含有豐富的抗氧化劑。譬如士多啤梨、覆盆子和藍莓皆含有高含量的花青素，可促進動脈健康。
3 牛油果
牛油果富含單不飽和脂肪和鉀，有助於降低低密度脂蛋白膽固醇水平和血壓，改善血液循環，有利血管健康。
4 西瓜
消暑的西瓜富含 L-瓜氨酸，研究發現它可以對抗高血壓。
5 杏仁
杏仁富含健康脂肪和維他命 E。無數研究表明杏仁的抗氧化特性可改善血液流動。