心源性猝死｜心臟病年輕化每日平均6人猝死　胸悶頭暈或為先兆必學1招救命！

【心源性猝死／心臟病發／高危警號／急救／預防】心源性猝死並非一般所理解的「心臟病發」，而是一種來得急、奪命快的心臟危機。心臟科專科醫生王泰鴻接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，心源性猝死往往在無預警下奪走生命，每年約奪去逾2000名港人，當中不少是本來活躍、健康的中壯年人士，提醒市民注意發病5大先兆，並分享如何透過即時心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟去顫器（AED）把握黃金搶救時間。

