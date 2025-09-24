紅麴真的有效？膽固醇藥副作用多？醫生破解降膽固醇4大迷思

隨著大眾愈來愈關注心血管健康，令「降膽固醇」的議題成為不少人的焦點，市面上亦有不少保健產品應運而生，甚至有患者覺得保健品能取代藥物治療，究竟以上迷思是否可靠？《日日健康》醫聊室特別邀請心臟科專科謝德新醫生深入解構，破解降膽固醇的4大迷思。

