紅麴真的有效？膽固醇藥副作用多？醫生破解降膽固醇4大迷思
迷思一｜保健產品真的有效降膽固醇？
多人討論保健產品中紅麴的作用，謝醫生表示：「紅麴在發酵過程中產生的有效成分— 紅麴菌素(Monacolin K)，是有降膽固醇的作用1。」但對比保健產品，降膽固醇藥物更為可靠：「最早研發的膽固醇藥物，是在真菌入面發現並分離出降膽固醇物質， 第一隻天然膽固醇藥物就此誕生。其後，科學家再經過科研，把當中的化學成分分析、改良，成為現在的科研產品2，令其降膽固醇效果更理想及安全。但部份人卻走回頭路選擇保健產品，實際上發酵過程能製造多少藥物？它的份量或會不穩定，甚至有機會產生其他有害物質。為何不服用經科研証實的藥物呢？其實效果會更佳1。如果藥物有副作用，同樣地紅麴也會有，因為它產生的物質與膽固醇藥物類似1。」
謝醫生強調，患者不應該只吃保健產品而不吃藥，因為只吃保健產品，份量又未必可靠，亦憂慮部分患者誤信流言，同時服用膽固醇藥和保健產品，令藥物的份量有機會太高。也有報告指出紅麴同樣地會增加血液內肌酸磷酸激酶(CPK)水平和引起肌肉疼痛。更重要的是，部份保健產品可能與患者服用的其他藥物互相干擾，產生不良後果3。
迷思二｜降膽固醇藥不如保健產品？
部分患者認定藥物一定有副作用，卻認為保健產品是健康之選，因而選擇以保健產品代替藥物 。這種選擇的背後，是追求一種「自我感覺良好」的心理安慰。此外，「多少使用者覺得有改善」這類賣點也可能影響消費者，但這些感覺可能源於普遍的安慰劑作用。謝醫生再以世界權威的協會指引強調科研的重要性：「以美國心臟協會（American Heart Association）和歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）為例，他們不會根據一個研究更改指引，一定是採用多個研究、數據、分析，認為可信才會納入學會的指引。」
相比之下，市面上的醫學藥物是經過大量醫學研究證實有效。謝醫生引用第一個研發降膽固醇藥物（他汀類藥物）的研究，採用科研精神撇除安慰劑作用的影響後，志願者的數據顯示冠狀動脈心臟病患者用藥組的死亡率比安慰劑組低：「第一個研究很出名的，找來4444個心臟病患者進行研究⁴，為免受安慰劑作用影響結果，在研究過程中不論是醫護人員或病人，都不知道誰吃真藥還是假藥，幾年之後，研究發現服用真藥群組的壞膽固醇降低35%，而安慰劑群組則增加了1%，往後幾年因冠狀動脈疾病引起的心臟病死亡率亦比安慰劑組低，這才是一個重要的成效指標。其後數年，還有更多大規模研究去証實降膽固醇藥物其效用及安全性，有大量數據支援。」
同樣，亦有一項臨床研究比較他汀類藥物和保健產品 (包括紅麴、植物固醇和魚油等) 降低壞膽固醇 (LDL-C) 的效果。其結果顯示他汀類藥物較安慰劑有明顯較佳的降低壞膽固醇效果，但所有保健產品的結果卻與安慰劑無明顯分別⁵。
迷思三｜食物膽固醇和冠心病沒有關係？
正確說法應該是「食物裏面的天然膽固醇和冠心病沒有直接關係」，因為大部分壞膽固醇並不是直接攝取的⁶，而食物膽固醇對血液內的膽固醇影響只佔20-30%⁷，所以美國食物指南已經剔除了蛋黃的上限。
謝醫生補充：「蛋黃的膽固醇沒有問題，而牛扒應盡量避免過量進食，因為牛扒除了有膽固醇，還有飽和脂肪，過份攝取身體會將它轉為壞膽固醇，而更壞情況是我們的飲食文化中的反式脂肪⁸，會令情況更差。所以應該是概念上的改變，而不是膽固醇和冠心病沒有關係。」
迷思四｜膽固醇藥副作用多？
降膽固醇藥物雖有副作用，但謝醫生有以下觀點：「所有藥物都可能有副作用，但最重要是藥物好處多過壞處，便會建議患者服用。美國心臟協會建議四類患者需要服用降膽固醇藥，第一類是患有動脈粥樣硬化性心血管疾病，如冠心病、缺血性中風；第二類是壞膽固醇高於4.9 mmol/L；第三類是40至75歲的糖尿病患者，壞膽固醇水平在1.8至 4.9 mmol/L之間；第四類是40至75歲的患者，雖然沒有糖尿病，但曾接受風險評估，未來十年心臟病、中風風險高於7.5%。以上四類患者都會建議他們服藥⁹。」
副作用方面，謝醫生表示降膽固醇藥 ，如他汀類藥物有機會影響肝酵素，肝酵素提升只會出現在1%至2%的患者身上，並且大約5-10%的患者會出現與肌肉有關的副作用¹⁰ ¹¹ 。另外，也可能稍微增加患糖尿病的風險，但機會相對較低。至於老人痴呆和腦出血的副作用並沒有確實証據証實。關於肌肉痠痛及肝酵素這些副作用很多時候是跟服用份量有關，或停藥後便能消除¹²，所以醫生會根據病人不同情況而決定藥的份量。如果服用一定份量的降膽固醇藥、例如他汀類藥物仍未達標，或出現副作用，醫生會考慮降低他汀類藥物份量並加上膽固醇腸道吸收抑制劑，達致更佳效果¹⁰。
有臨床數據顯示，二合一組合藥物，如他汀類藥物和膽固醇吸收抑制劑，有效提升降膽固醇效果之餘，不單不會影響藥物安全性，更有利減少病人多重用藥的情況，方便患者的生活之外，同時可以提升他們對藥物的依從性¹³。
盲信迷思拒加藥險喪命
謝醫生回憶曾有一位患者，誤信群組之間的信息，指「降膽固醇藥會導致腦退化」而拒絕加藥，即使醫生好言相勸亦無動於衷，幾年後因心臟病發而入院，最後醫生緊急為他做「通波仔」手術才得以續命。因為膽固醇控制不理想，導致心血管阻塞並誘發心臟病。
上述的情況只是冰山一角，醫生早已見慣不怪：「明白患者擔心藥物有副作用等問題，轉而選擇使用保健產品，但很多保健產品並沒有經過大型研究証實其效用與安全性，亦可能因不同生產商的生產質量而有所差異¹⁴，希望病人不要盲目相信保健產品帶來「自我感覺良好」的作用，而錯過跟從醫生的建議去服用有科研實證的醫生處方藥物。」
本文章由Organon Hong Kong limited全力支持以作公眾教育用途。
