2類高血壓成因大不同 5%屬頑固性高血壓服藥無效 RDN微創降血壓

2012年香港大學公共衞生學院進行的調查發現，約三位香港成年人之中便有一位有高血壓，當中有半數不知道自己是高血壓患者。另外，在曾被診斷患高血壓的成年人中，有70%人獲處方降血壓藥，其中卻只有40%患者的高血壓情況受控。

