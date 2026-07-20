高血壓｜血壓偏高仍醉心工作 35歲男腦中風致癱險死 專家嚴選12大降血壓食物

高血壓不一定會引起頭痛或暈眩，即使沒有不適，過高的血壓仍會持續損害血管。台灣一名35歲男子早前已被發現血壓偏高，惟未有積極監測及控制，其後在上班前突然倒臥家中。送院檢查發現左側腦部大片出血，並出現腦水腫及腦脫疝。男子接受緊急手術後保住性命，但留下語言障礙及肢體癱瘓。醫生提醒，出血性中風來勢急速，年輕人亦不能忽視血壓問題。

