高血壓｜血壓偏高仍醉心工作 35歲男腦中風致癱險死 專家嚴選12大降血壓食物
早已驗出血壓偏高 未有積極控制
綜合當地傳媒報道，涉事男子任職業務員，工作需要經常外出與客戶接洽。家屬透露，他有高血壓家族病史，事發前亦曾因身體不適求醫，當時已驗出血壓偏高。不過，他未有持續量度血壓或接受適當治療，加上工作繁忙及睡眠不足，血壓問題一直未受控制。
事發當日，男子原定如常上班。家人發現他一直沒有離開房間，多次呼喚亦沒有回應，破門後發現他倒臥地上，遂召救護車送院。電腦掃描顯示，他的左側腦部出現大片出血，血塊令顱內壓上升，同時引發腦水腫及腦脫疝。醫療團隊為他施手術清除血塊，惟腦組織已受損，術後仍有語言障礙及肢體癱瘓。
高血壓為出血性中風常見原因
腦中風主要分為缺血性中風及出血性中風。缺血性中風由血管阻塞引起；出血性中風則是腦血管破裂，血液流入腦組織。高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經外科醫生鄒榮達指出，高血壓是出血性中風常見的危險因素。血壓長期偏高，會持續衝擊血管壁，令腦內的小血管變得脆弱。一旦血管破裂，血液會在腦內積聚，壓迫周邊腦組織。
大量腦出血可引起：
- 顱內壓急升
- 腦水腫
- 意識混亂或昏迷
- 腦組織受壓移位
- 腦脫疝
- 永久殘障或死亡
除了高血壓，腦動脈瘤、腦血管畸形、凝血功能異常、顱內腫瘤及服用抗凝血藥物等，亦可能增加腦出血風險。
高血壓可多年沒有症狀
不少人以為血壓過高必定會頭痛、頸部繃緊或面紅，但大部分高血壓患者早期沒有明顯症狀。部分患者直至出現中風、心臟病或腎功能受損，才發現血壓已長期超標。
即使年紀較輕，若有以下情況，也應定期量度血壓：
- 有高血壓或中風家族病史
- 經常熬夜或睡眠不足
- 長期工作壓力大
- 飲食偏鹹
- 體重過高或腹部肥胖
- 缺乏運動
- 有吸煙或經常飲酒習慣
- 患有糖尿病、高血脂或腎病
家中量血壓前應先安坐至少5分鐘，避免剛運動、飲咖啡或吸煙後立即量度。手臂應放在與心臟相若的高度，並按醫生建議記錄不同日子的血壓變化。
留意8種突發中風症狀
中風症狀一般突然出現，患者可能在數分鐘內失去部分語言、活動或平衡能力。常見警號包括：
- 嘴角歪斜或面部一側下垂
- 單側手腳突然無力或麻痹
- 說話含糊或無法表達
- 聽不明白別人說話
- 突然暈眩或步伐不穩
- 劇烈頭痛
- 噁心或嘔吐
- 意識混亂、嗜睡或失去知覺
即使症狀數分鐘後減退，也可能是短暫性腦缺血發作，不應留在家中觀察。出現疑似中風症狀時，應記下最早出現異常的時間並立即召喚救護車。
專家嚴選12大降血壓食物
日本傳媒《介護ポストセブン》曾邀請10位當地專家，包括營養師、心臟科醫生及醫療機構院長，以評分方式選出12款保護血管健康最佳食物，其結果如下：
第12位：鯖魚
豐富的n-3脂肪酸可以改善血液循環，降低心肌梗塞和中風的風險。值得推薦的另一個原因是它可以用於各種菜式，如醃鯖魚或味噌燉菜等。
第12位：薑
生薑的兩大健康成分「薑辣素」和「薑烯酚」具有抗高血壓、改善血脂異常、改善血液流動、預防動脈硬化、中風、心肌梗塞等功效。
第11位：蘑菇
蘑菇含有大量鮮味成分，在烹飪中使用有助減少其他調味料用量，從而減少鹽的攝入量。蘑菇還富含鉀，有助於排出導致高血壓的鈉，並含有膳食纖維。
第10位：大豆
大豆在云云豆類中，植物蛋白、膳食纖維及鈣的含量相對很，特別是植物蛋白，有增加血管彈性的功效，同時異黃酮有助於降低壞膽固醇和中性脂肪。
第9位：堅果
堅果除了是優質脂肪還富含維生素 E，可以降低心臟病的風險；多食堅果有助於預防心血管疾病，降低2型糖尿病的風險。不過要注意堅果熱量甚高，每天不宜攝入超過30克。
第9位：牛油果
牛油果富含n-9脂肪酸，這是一種有益脂肪，可以降低壞膽固醇，有助維持心臟健康。牛油果的鉀有助於排出體內的鹽分，生食及製成沙律皆宜。
第6位：三文魚
三文魚富含omega-3脂肪酸，可預防動脈硬化、降低血壓和壞膽固醇水平；三文魚紅肉中含有豐富的色素成分蝦青素，具有極佳的抗炎和抗氧化特性，有助於預防動脈硬化。
第6位：竹莢魚
竹莢魚含有豐富的EPA，有助血液凝固；竹莢魚除了含有所有藍魚都具有的DHA和EPA之外，還富含維生素B2，可分解體內的過氧化物脂質，抑制動脈硬化、延緩衰老。
第5位：香蕉
香蕉含大量鉀、鎂和膳食纖維，可期望預防高血壓及動脈硬化；鉀亦可促進鈉的排出。
第4位：橄欖油
有明確的證據表明橄欖油可以降低動脈粥狀硬化引起的心血管疾病的風險。橄欖油含有的n-9脂肪酸已被證明具有降低血壓的功效；另一重點是橄欖油容易融入日常烹飪中。
第3位：青魚類
青魚類富含不飽和脂肪酸DHA和EPA，可改善血液循環，預防血栓，而且食罐頭魚亦有效。青魚類也是很好的蛋白質來源，是建構強健血管的原料，且DHA還具有降低血液中的膽固醇和中性脂肪的作用。
第2位：冬菇
冬菇的鮮味成分香菇素具有降低壞膽固醇水平和防止血壓升高的功效；豐富的膳食纖維可以吸收和排出膽固醇等脂質和碳水化合物，並軟化血管。另外冬菇亦富含鉀，可以排出鈉。
第1位：納豆
納豆中的黏性成分納豆激酶具有溶解堵塞血管的血栓的功效；納豆富含抗氧化劑異黃酮，有助於維持心臟和血管的健康，另外腸內環境的惡化是動脈硬化的危險因子之一。