《最好不要再遇見你》歌詞｜丁噹 (Della)新歌歌詞+MV首播曝光
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最好不要再遇見你歌詞｜丁噹 (Della)《最好不要再遇見你》於2024-01-19推出新歌MV，東方新地整合了丁噹 (Della)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
丁噹 (Della)《最好不要再遇見你》 | 目錄
丁噹 (Della)《最好不要再遇見你》｜歌詞
長街 還是樹影落地
思念 還是這個城市的雨季
飄蕩這身軀 自顧自老去
青春 一條路到黎明
那時 我的世界只有一個你
夜空中的雲 都特別清晰
陪我前進 把我抱緊 卻丟下我去忘記
當時多努力 最後只為了 練習道別離
最好不要再遇見你
不要再遇見殘缺的美麗
一次次灰心
才漸漸適應感情不講道理
留在回憶的那個你
還愛著 我疼惜的自己
當落日沈入海底 我不再想起你
時間 埋下多少伏筆
教我 年年月月揭開了生命
是不曾懷疑 才不敢相信
陪我前進 把我抱緊 卻丟下我去忘記
當時多努力 最後只為了 練習道別離
最好不要再遇見你
不要再遇見殘缺的美麗
一次次灰心
才漸漸適應感情不講道理
留在回憶的那個你
還愛著 我疼惜的自己
當落日沈入海底 我不再想起你
最好不要再遇見你
不要再喚醒塵封的美麗
一次次灰心
才漸漸適應感情不講道理
留在回憶的那個你
還愛著 我疼惜的自己
當落日沈入海底 我不再想起你
我忘不掉的美好 是那時的自己