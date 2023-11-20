《不確認關係》歌詞｜九澤CP新歌歌詞+MV首播曝光
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不確認關係歌詞｜九澤CP《不確認關係》於2023-11-13推出新歌MV，東方新地整合了九澤CP新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
九澤CP《不確認關係》 | 目錄
九澤CP《不確認關係》｜歌詞
像這樣裝瘋賣傻 把愛當成笑話
難道 只為了成全朋友ㄧ場
管別人霧裡看花 愛得真真假假
好嗎 誰來問都沉默不回答
為什麼不能勇敢 去面對故事真相
自顧左右言他
不確認的關係 最近也最遠的距離
在彼此眼裡 卻不能真正看透這場戲
明明我和你 和幸福啊 曾相遇一瞬間
就那麼一瞬間 還以為那就是永遠
為了誰心亂如麻 早晚都要放下
除非 你也在為愛無法自拔
那夜説過什麼話 請原諒我忘啦
醒來 讓我們都別放在心上
為什麼不能勇敢 去面對故事真相
自顧左右言他
不確認的關係 最近也最遠的距離
在彼此眼裡 卻不能真正看透這場戲
明明我和你 和幸福啊 曾相遇一瞬間
就那麼一瞬間 還以為是永遠
不確認關係 卻用盡所有的力氣
最後的定義 是誰也沒有佔有的權利
可惜我和你 和幸福啊 只差了一點點
就那麼一點點 就這樣劃下了句點
早明白我們之間是一場表演
愛有多麼撕心裂肺 也終究要告別
讓愛在末日以前 留住畫面
喔 那一眼
不確認的關係 是我們與愛的距離
無法再靠近 要轉身放棄卻又不甘心
明明我和你 和幸福啊 曾相遇一瞬間
就那麼一瞬間 還以為是永遠
不確認關係 卻用盡所有的力氣
最後的定義 是誰也沒有佔有的權利
可惜我和你 和幸福啊 只差了一點點
就那麼一點點 就這樣劃下了句點
永遠就在眼前 就這樣劃下了句點