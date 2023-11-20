《沒有你 我還是我》歌詞｜九澤CP新歌歌詞+MV首播曝光
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沒有你 我還是我歌詞｜九澤CP《沒有你 我還是我》於2023-11-13推出新歌MV，東方新地整合了九澤CP新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
九澤CP《沒有你 我還是我》 | 目錄
九澤CP《沒有你 我還是我》｜歌詞
跟朋友聊聊天 還微笑著臉
才轉過街 心就淪陷
連路燈都抱歉 亮得好敷衍
愛太明顯 卻剩下想念
為什麼那一天放手 沒有挽留
嘆息中 聽見愛成全的理由 言不由衷
沒有你我還是我
只不過情緒失控
我想哭 卻在笑
笑到窒息快瘋掉
別再問我好不好
怎麼説都早已不重要
愛轉身了以後
留下殘忍的溫柔
如果選擇離別 別浪費時間
一刀兩斷 痛快一些
可是我學不會 被幸福欺騙
玫瑰再美 卻還是枯萎
為什麼那一天放手 沒有挽留
嘆息中 聽見愛成全的理由 言不由衷
沒有你我還是我
只不過情緒失控
我想哭 卻在笑
笑到窒息快瘋掉
別再問我好不好
怎麼説都早已不重要
愛轉身了以後
留下殘忍的溫柔
有一天 也許會 再一次相逢
也許會 就這樣 擦肩而過
愛要如何往回走
沒有你我還是我
只不過情緒失控
我想哭 卻在笑
笑到窒息快瘋掉
別再問我好不好
怎麼説都早已不重要
愛過你的寂寞
是我最後的溫柔