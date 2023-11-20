《粗心待遇》歌詞｜九澤CP新歌歌詞+MV首播曝光
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粗心待遇歌詞｜九澤CP《粗心待遇》於2023-11-13推出新歌MV，東方新地整合了九澤CP新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
九澤CP《粗心待遇》 | 目錄
九澤CP《粗心待遇》｜歌詞
我小心收藏 你要的幸福模樣
沒想過太脆弱的臉龐
僅供觀賞 偽裝堅強
我小心輕放 你送的每一片傷
我擅長不張揚地掙扎
又有誰看穿 破碎形狀
就怪我 ㄧ遍 兩遍 粗心待遇
就怪我故意 走得愜意
溫柔地退讓 又把愛分贓
細心地模仿 學你說句無妨
每當我 一遍 兩遍 慢步清醒
卻在你心裡 銷聲匿跡
什麽被留下 盡責地牽掛
我在你身後 其實痛得不假
你笑著體諒 保固期不能延長
我擅長包裝那些倔強
把這易碎品 當作補償
就怪我 一遍 兩遍 粗心待遇
就怪我故意 走得愜意
溫柔地退讓 又把愛分贓
細心地模仿 學你說句無妨
每當我 一遍 兩遍 慢步清醒
卻在你心裡 銷聲匿跡
什麽被留下 盡責地牽掛
我在你身後 其實痛得不假
讓我忽略你的忽略
讓我分攤愛的碎裂
讓我粗心得太體貼
我裝作 一遍 兩遍 粗心大意
就怪我故意 走得愜意
溫柔地退讓 又把愛分贓
細心地模仿 學你說句無妨
我裝作 一遍 兩遍 漫不經心
卻在你心裡 銷聲匿跡
當我被留下 盡責地牽掛
我在你身後 其實痛得不假