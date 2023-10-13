《其实都没有》歌詞｜于冬然新歌歌詞+MV首播曝光
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其实都没有歌詞｜于冬然《其实都没有》於2023-09-29推出新歌MV，東方新地整合了于冬然新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
于冬然《其实都没有》 | 目錄
于冬然《其实都没有》｜新歌試聽
于冬然《其实都没有》｜製作
作詞：楊宗緯 作曲：伍冠諺/易桀齊
編曲：侯江浩/劉星宇
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于冬然《其实都没有》｜歌詞
從什麼都沒有的地方
到什麼都沒有的地方
我們 像沒發生事一樣
自顧地 走在路上 忘掉了的人只是泡沫
用雙手輕輕一觸就破
泛黃 有他泛黃的理由
思念將 越來越薄 你微風中浮現的 從前的面容
已被吹送到天空
我在腳步急促的 城市之中
依然一個人生活 我也曾經憧憬過 後來沒結果
只能靠一首歌真的在說我
是用那種特別乾啞的喉嚨
唱著淡淡的哀愁 我也曾經做夢過 後來更寂寞
我們能留下的其實都沒有
原諒我用特別滄桑的喉嚨
假裝我很懷舊
假裝我很痛 從什麼都沒有的地方
到什麼都沒有的地方
我們 像沒發生事一樣
自顧地 走在路上 忘掉了的人只是泡沫
用雙手輕輕一觸就破
泛黃 有他泛黃的理由
思念將 越來越薄 你微風中浮現的 從前的面容
已被吹送到天空
我在腳步急促的 城市之中
依然一個人生活 我也曾經憧憬過 後來沒結果
只能靠一首歌真的在說我
是用那種特別乾啞的喉嚨
唱著淡淡的哀愁 我也曾經做夢過 後來更寂寞
我們能留下的其實都沒有
原諒我用特別滄桑的喉嚨
假裝我很懷舊
假裝我很痛 我也曾經憧憬過 後來沒結果
只能靠一首歌真的在說我
是用那種特別乾啞的喉嚨
唱著淡淡的哀愁 我也曾經做夢過 後來更寂寞
我們能留下的其實都沒有
原諒我用特別滄桑的喉嚨
假裝我很懷舊
假裝我很痛 其實我真的很懷舊
而且也很痛
圖片來源：專輯封面