《如果这就是爱情》歌詞｜于冬然新歌歌詞+MV首播曝光
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如果这就是爱情歌詞｜于冬然《如果这就是爱情》於2023-12-01推出新歌MV，東方新地整合了于冬然新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
于冬然《如果这就是爱情》 | 目錄
于冬然《如果这就是爱情》｜歌詞
你做了選擇 對的錯的
我只能承認 心是痛的
懷疑你捨得
我被傷的那麼深
就放聲哭了 何必再強忍
我沒有選擇 我不再完整
原來最後的吻 如此冰冷
你只能默認 我要被割捨
眼看著 你走了
如果這不是結局
如果我還愛你
如果我願相信 你就是唯一
如果你聽到這裡
如果你依然放棄
那這就是愛情 我難以抗拒
如果這就是愛情
本來就不公平
你不需要講理 我可以離去
如果我成全了你
如果我能祝福你
那不是我看清
是我證明 我愛你
我不要你走 我不想放手
卻又不能夠奢求
同情的溫柔
你可以自由 我願意承受
把昨天 留給我
如果這不是結局
如果我還愛你
如果我願相信 你就是唯一
如果你聽到這裡
如果你依然放棄
那這就是愛情 我難以抗拒
如果這就是愛情
本來就不公平
你不需要講理 我可以離去
如果我成全了你
如果我能祝福你
那不是 我看清
是我證明 我愛你