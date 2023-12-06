《闪耀（《亚洲超星团》主题曲）》歌詞｜亚洲超星团全体练习生新歌歌詞+MV首播曝光
亚洲超星团全体练习生《闪耀（《亚洲超星团》主题曲）》 | 目錄
亚洲超星团全体练习生《闪耀（《亚洲超星团》主题曲）》｜歌詞
才能被一瞬熱 烈證明
宇宙人多茫茫孤寂
我願只為你 光明 不悔
感謝你沒猶豫 打破黑白
選擇我閃耀在你星海
就算無數顆 星辰崩壞
也不會磨滅 這束光彩 YEA
Give me U give me
勝於遠空的舞台
渺小 亦發光 U will be mine
Give me U give me
無邊際這個未來
世間 若無星I want U light me up
快讓心跳 wake up I wake up
I'll shining I promise yea
讓世界再 wake up I wake up
能照亮 那無窮無盡的黑夜
就現 在 看向我
(即刻可以放聲 Yo)
堅定地告訴我
(Say say say my name)
這 一 刻 別忘了
(不如 忘形 忘我 Yo)
超 新 星 會閃爍
(Wake me wake me up)
一個人要翻多 少山嶺
才能看清心中 的穹頂
就算躍不過那片雲
我也會拼盡全力 無畏
感謝你沒放棄向我走來
選擇我陪你逃離人海
無論前路有 多少阻礙
也 一往無前 不會更改 YEA
Give me U give me
勝於遠空的舞台
渺小 亦發光 U will be mine
Give me U give me
無邊際這個未來
世間 若無星I want u light me up
快讓心跳 wake up I wake up
I'll shining I promise yea
讓世界再 wake up I wake up
能照亮 那無窮無盡的黑夜
就現 在 看向我
(即刻 可 放聲 Yo)
堅定地告訴我
(Say say say my name)
這一刻 別忘了
(不如 忘形 忘我 Yo)
超 新 星 會閃爍
(Wake me wake me up)
快讓心跳 wake up I wake up
I'll shining I promise yea
讓世界再 wake up I wake up
能照亮 那無窮無盡的黑夜
就 現 在 看向我
(即刻 可 放聲 Yo)
堅定地告訴我
(Say say say my name)
這一刻 別忘了
(不如 忘形 忘我 Yo)
超 新 星 會閃爍
(Wake me wake me up)