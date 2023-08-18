和你有些 MV｜伍富橋 Alvin Ng新歌歌詞+MV首播曝光
伍富橋 Alvin Ng新歌《和你有些》目錄
和你有些 MV｜製作
和你有些 MV｜歌詞
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和你有些 MV｜製作
|曲：《靈戲逼人》主題 — 和你有些 (穿越版)，加入了粵元素，邀請了粵劇名伶 — 林穎施小姐合作。
|詞：張楚翹
|編：劉易昇
|監：《靈戲逼人》，是一部時裝靈異電視劇，由張振朗龔嘉欣阮浩棕及劉穎鏇領銜主演，並由蔚雨芯吳子冲李成昌江欣燕謝雪心魯振順阮嘉敏及李日朗聯合演出，王偉仁。
和你有些 MV｜歌詞
此劇以鄉村小村落及粵劇作為劇集背景，講述流行曲音樂人丁一駿（張振朗飾）及女鬼雲柳芳（龔嘉欣飾）譜出一段淒美動人的人鬼戀故事。
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伍富橋 Alvin Ng 《和你有些 (feat. 林穎施)》
曲：劉易昇
監：劉易昇
和你有些同感
和你會徹底同困
和你要狠狠相愛
這樣固執 到底誰⼈不幸
回顧我的⼈⽣
早已為你留了⼀份
⼀轉⾝恍隔世
但有默契 再次牽引
感覺就是特別在沒道理
不可能 ⽤思想 去拆解你
就似錯的⼀對 始終⼀致沒遠離
愛就是幸運在絕未放棄
這感情 越苦越堅持 沒貪⽣怕死
沿路不捨不棄的 其實是不可不愛
徹底敗給你
時間揭開回想
捱過了太多惆悵
和妳要不惜⼀切 種下創傷
⾄懂如何體諒
獨個拍掌難響
苦與樂也和你⼀樣
不安中掙扎過
但最後也 再次戀上
感覺就是特別在沒道理
不可能 ⽤思想 去拆解你
就似錯的⼀對 始終⼀致沒遠離
愛就是幸運在絕未放棄
這感情 越苦越堅持 沒貪⽣怕死
沿路不捨不棄的 其實是不可不愛
徹底敗給你
跨⽣死不再懼怕
⼜哪管尚存在 你與我那偏差
愛就是特別在沒道理
只想求 ⽤⼀⽣ 去抱緊你
就似錯的⼀對 始終⼀致沒有別離
愛就是幸運在遇著你
這感情越苦越堅持 未怕災劫遍地
仍舊不捨不棄的 仍舊是不可不愛
徹底敗給你
無論相差幾世紀
年和⽉通通改變 你都是你
Hair : Anthony Wong
Makeup : Kyo Lee
粵劇名伶 林穎施
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