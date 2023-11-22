《一人旅 (feat. SENZA A Cappella)》歌詞｜何佩 (HOPUI)新歌歌詞+MV首播曝光

一人旅 (feat. SENZA A Cappella)歌詞｜何佩 (HOPUI)《一人旅 (feat. SENZA A Cappella)》於2023-11-21推出新歌MV，東方新地整合了何佩 (HOPUI)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。