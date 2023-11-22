《一人旅 (feat. SENZA A Cappella)》歌詞｜何佩 (HOPUI)新歌歌詞+MV首播曝光
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一人旅 (feat. SENZA A Cappella)歌詞｜何佩 (HOPUI)《一人旅 (feat. SENZA A Cappella)》於2023-11-21推出新歌MV，東方新地整合了何佩 (HOPUI)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
何佩 (HOPUI)《一人旅 (feat. SENZA A Cappella)》 | 目錄
何佩 (HOPUI)《一人旅 (feat. SENZA A Cappella)》｜歌詞
為了看旭日鳥居 孤獨去趕夜航 無人給我肩膀
共你那些預覽過的 切身經歷一趟
風景怎變 我也嚮往
讓雪與花烙進記憶 但那菲林機已損破
突發太多 就算風光消散了 誰可奈何
流連在那執著 才需難過
循環線之中 怎可打破
為過去請好好喊一趟 然後呼出我軀幹
踏上那新的寬闊空港 期待著明日境況
共你那憧憬的雪光 同行或去獨遊亦不枉
沿途想起往日細節 回憶深處亦有光
未看過的未到過的 任我出走一個方向
或會瞬間逝去的山川美態 良久未忘
徐徐靜坐 觀望 無需迷惘
才能喘息間 得到釋放
為過去請好好喊一趟 明日更新我驅幹
踏上那新的寬闊空港 重拾舊時日開朗
共你那憧憬的雪光 同行或去獨遊亦不枉
沿途想起往日細節 回憶深處亦有光
(為何又再 糾結於 櫻不會到初夏 時光造化)
(逾期亦也別遺憾 記憶 長駐心底 請記念它)
來日到終點 分享予你 途上那清酒 雪地暖茶
繁忙祭日 長夜煙花 全部過程 美得彷似 落花
(抹去那心底織結的網 然後不必再多看) 新的光
(讓我決心出走每一方 投入著明日境況)
(用你那依稀的笑腔 來陪著我自由地闖闖)
(從前相擁過便結尾 留精彩至下世紀)