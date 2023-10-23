《tiger in you》歌詞｜何雁詩 (Stephanie Ho)新歌歌詞+MV首播曝光
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tiger in you歌詞｜何雁詩 (Stephanie Ho)《tiger in you》於2023-10-20推出新歌MV，東方新地整合了何雁詩 (Stephanie Ho)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
何雁詩 (Stephanie Ho)《tiger in you》 | 目錄
何雁詩 (Stephanie Ho)《tiger in you》｜新歌試聽
何雁詩 (Stephanie Ho)《tiger in you》｜製作
作曲：Stephanie Ho
作詞：Tim Lui
編曲：Enoch Cheng、@tombeats.bass
監製：Sophy 王嘉儀、Stephanie Ho
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何雁詩 (Stephanie Ho)《tiger in you》｜歌詞
兩腿不穩 偶爾失分
你的房裡天崩塌地震
被萬箭穿心 惡意的聲音
你失重於荒廢樹蔭 亂了你腳步不要緊
在這裡哪用當冠軍 若面向我可以迷惘
就放心去徬徨
讓我都將你脆弱變成鋼
能給你心安
直面世間請你綻放
就靠天賦導航
喜歡很遠看著你
不怕直往 峭壁多高 如前沒去路
你天氣一刻變暴躁
被劃了一刀 仍懷疑著每步
你心裡的鬼怪亂舞 在這裡顧慮都太早
路太遠每步跟你數 若面向我可以迷惘
就放心去徬徨
讓我都將你脆弱變成鋼
能給你心安
直面世間請你綻放
就靠天賦導航
喜歡很遠看著你 Remember the Tiger in you
You can always pull through
若放膽相信你便會強壯
能給我心安
Remember the Tiger in you
There's so much you can do
喜歡很遠看著你
只向前往
圖片來源：專輯封面