《幸福強迫症》歌詞｜傅珮嘉, 周國賢新歌歌詞+MV首播曝光
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幸福強迫症歌詞｜傅珮嘉, 周國賢《幸福強迫症》於2023-08-23推出新歌MV，東方新地整合了傅珮嘉, 周國賢新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
傅珮嘉, 周國賢《幸福強迫症》 | 目錄
傅珮嘉, 周國賢《幸福強迫症》｜新歌試聽
傅珮嘉, 周國賢《幸福強迫症》｜製作
作曲：傅珮嘉 / 周國賢 / Goro Wong
作詞：黃偉文
編曲：Goro Wong
監製：周國賢 / 傅珮嘉 / Goro Wong / Abby Wong
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傅珮嘉, 周國賢《幸福強迫症》｜歌詞
Maggie :
熄燈 開燈 七次後 門才願意關
巴士 趕九點 那班
搭到 超市 當然 總是那間
西生菜 即沖咖啡 及半熟蛋
是每日 亦要買 沒有買 怎定時煮飯
天天著 橙色套裝 仍燦爛
愛這段 無限重覆 誰要貪 放心患 強迫症 才能圓滿
改變 改變 改到 無復驚奇 更悶
當一切 全撤換 優雅被愚眛審判
誰讓你後悔
劫後才懷念 失去了的沉悶 熄燈 開燈 七次後 門才願意關
巴士 趕九點 那班
搭到 超市 當然 總是那間
西生菜 即沖咖啡 及半熟蛋
是每日 亦要買 沒有買 怎定時煮飯
天天著 橙色套裝 仍燦爛
愛這段 無限重覆 誰要揀 我只望 我碗𥚃 維持常滿
不變好過改變 無謂輕言 怕悶
當初我 嫌快樂 想破壞 人造天國
然後怕做了
以後時常被迫去冥府遊玩 有福患 強迫症 人 才圓滿
(願你可 將幸福 裝罐) 不要所愛一切 全換新才覺悟
(美景不保了 扯開一罐來 解悶) 當好友 難作伴 嬉戲範圍剩一半
難道看舊照
(能源 便再 充滿) 帶淚來懷念 天國𥚃的沉悶 Endy:
即使你 抽到了 最壞那劇本
請謹記 這齣戲 仍有伴
陪住你 廢土尋歡 永不忘本
圖片來源：專輯封面