《快快樂樂病下去》歌詞｜傅珮嘉, 周國賢新歌歌詞+MV首播曝光
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快快樂樂病下去歌詞｜傅珮嘉, 周國賢《快快樂樂病下去》於2023-09-21推出新歌MV，東方新地整合了傅珮嘉, 周國賢新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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傅珮嘉, 周國賢《快快樂樂病下去》｜歌詞
曲： 周國賢 / Abby Wong / 傅珮嘉
詞： 黃偉文
編： Abby Wong
監： Goro Wong / 周國賢 / Abby Wong / 傅珮嘉 當氣泡 全部爆破
願你別叫醒我
人對巨變 就算醒也無助 難意料後來
大時代 傳召了我
來舞會裡 扮慶賀
還原了盛世 盛況媲美銀座
若我好命 就讓我快樂的病
別讓我 這夜出場
從百代巨人 承繼權杖
誰若好命
無無聊聊到死 何用有立場
願這夜我未壯健到 入世阻擋那岩漿 茅盾與歪理 讓我病過痛快 不理 (我 最怕爭氣)
做有福的豬軟弱到尾 (情願喪喪癲癲 日日打針吃藥從沒膩）
塵世美不美 讓我病過最痛快 再不理 (我 最愛跟你)
同患上 富裕病 不要雙腳再落地 再喘氣 (不要參演 這部爛戲)
人要夠福氣 才有權貪生兼怕死（我 情願免責)
誰有空 得到強迫症 若置身危機（求半生 以各樣怪病 娛樂我自己)
但願嬌生慣養 排列過藥房每一粒藥 當選美 (奢侈 是我一病不起） 平淡多悶 亦別與躁動交換
別亂叩更壞的門
寧厭倦命長 長過同伴
情願好悶 時時疑神怕鬼 留在我地盤
別每日上落那樣猛 坐過山車旅行般 矛盾與歪理 讓我病過痛快 不理 (我 最怕爭氣)
做有福的豬軟弱到尾 (情願喪喪癲癲 日日打針吃藥從沒膩）
塵世美不美 讓我病過最痛快 再不理 (我 最愛跟你)
同患上 富裕病 不要雙腳再落地 再喘氣 (不要參演 這部爛戲)
矛盾會找你 誰有權高級得怕死 （聽 同伴嘆氣)
儍與痴 必須變好了 面對新危機 (才記得 要背負責任 療癒我自己)
現實充斥怨氣 才讓這病人 迅速康復 去處理 （悲喜 讓我一同擔起） 所有的童話結尾 是快樂到收尾
這非童話 摑醒自己
圖片來源：專輯封面