《Return To Duty》歌詞｜兄弟本色G.U.T.S. (姚中仁、張震嶽、頑童MJ116)新歌歌詞+MV首播曝光
兄弟本色G.U.T.S. (姚中仁、張震嶽、頑童MJ116)《Return To Duty》 | 目錄
兄弟本色G.U.T.S. (姚中仁、張震嶽、頑童MJ116)《Return To Duty》｜歌詞
攏吼林爸來處理 拋下所有顧忌
再次拿起武器Return To Duty
這是我宿命
林爸來處理 拋下所有顧忌
再次拿起武器Return To Duty
都給我注意
E.SO
回到過去的沙場裝備全部到位
瓦解你的組織只需動用一隻小隊
Set fire to the rain 不可能實現
Doesn't matter what I take 業餘到職業
新官上任報到 比總裁來的霸道
吃苦當作吃補 我吃的全部都炸藥
今天幫你打個樣 要破高牆 就準備鬧得僵
醒不來的夢魘怎麼可能讓你睡的香
It is duty call 老實說我最近都沒空
老子都不老子滿足你的daddy控
一路戰到結局我就像在打電動
要翻座高的山證明不一般 let's rock n roll
Kenzy
都過了那麼久了還是我們玩
戰場上獨大 這裡早歸我們管
儘管來 討伐吧 進攻吧 片刻般 全碾壓 屠殺吧 打到你渙散
看我水鬼般的潛行 暗夜裡 上刺刀突擊
切記 槍眼無情 殺人於無形
還是老狐狸 障礙我處理
兄弟本色回歸 逆天而行
當戰歌正響起 讓我點燃戰火
戰場上橫行 子彈沒在閃躲
越挫越勇 即使滿身彈孔
生死與共 沒有一個喊痛
張震嶽
讓敵人失守 在我們的成功
宣示與忠誠 在我們的背後
沙塵瞞著天 看不到日落
誰都不能走 一個都不能走
讓敵人失守 在我們的成功
宣示與忠誠 在我們的背後
沙塵瞞著天 看不到日落
誰都不能走 一個都不能走
攏吼林爸來處理 拋下所有顧忌
再次拿起武器Return To Duty
這是我宿命
林爸來處理 拋下所有顧忌
再次拿起武器 Return To Duty
都給我注意
MC HotDog
他們叫我愛惜羽毛 卻忘了我是禿鷹
我就像活著的傳奇 殺人誅心
沒有當英雄的命 我只有英雄惜英雄
在這混沌的世代 又有誰是真的清流
多少人搞破壞 卻說是為了建設
不過就是爛命一條 叫蹲點的出來見客
我們像是變色龍 讓風雲變色
有人為了信念而戰 有人騙吃騙喝
強的跟鬼一樣 換到哪隊 我都是死神
你活著很痛苦的話 那我來幫你止疼
有多少無名的英雄 最後查無此人
為了逆境而生 我轉動已經不能動的齒輪
MUTA
別教我怎麼飛 我還沒忘呢
小隊集結 手沾煙硝味 沙場的胖哥
沉著冷靜 龜在牆角毒氣正擴散著
現實的人生還得靠林爸們作戰呢
我們像是幽靈 打不死也射不穿
扳正你的流行 減少腦內的負擔
用垃圾出餐 敢踏進去都得死
緊要關頭 G.U.T.S跟吃嘴的告別了
將歌詞寫成子彈 裝在狙擊狙了你
擊殺 就用一發 把你靈魂打出軀殼裡
從來不是孤軍奮戰 兄弟專注深呼吸
這是本色突襲 開啟上空前線UAV
張震嶽
讓敵人失守 在我們的成功
宣示與忠誠 在我們的背後
沙塵瞞著天 看不到日落
誰都不能走 一個都不能走
讓敵人失守 在我們的成功
宣示與忠誠 在我們的背後
沙塵瞞著天 看不到日落
誰都不能走 一個都不能走