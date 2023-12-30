《道理都懂 (國) [電影《潛行》片尾曲]》歌詞｜劉德華 (Andy Lau)新歌歌詞+MV首播曝光
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道理都懂 (國) [電影《潛行》片尾曲]歌詞｜劉德華 (Andy Lau)《道理都懂 (國) [電影《潛行》片尾曲]》於2023-12-15推出新歌MV，東方新地整合了劉德華 (Andy Lau)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
劉德華 (Andy Lau)《道理都懂 (國) [電影《潛行》片尾曲]》 | 目錄
劉德華 (Andy Lau)《道理都懂 (國) [電影《潛行》片尾曲]》｜歌詞
你不要回頭 你不要戀舊
你別聽老歌 世界會下雨
你忘了從前 才擁有以後
人們都將 這樣選擇
要聰明點 現實點 將錯就錯
可萬一我做不到呢
你笑著又退回了雨中
你說
我記得 巷子裡有光 兩個三個好朋友 都在煙火裡入座 沒有一個人先走
街頭新蓋好的樓 她在某一間等我 等我回家的時候 親吻她的眼眸
命運慈悲多罕有 尚未知曉人生悲與愁
停留在路口 我不向前走
人來得及 來不及 都回不去
沒有一條路叫如果
把所有的道理都看透
之後
我記得 巷子裡有光 兩個三個好朋友 都在煙火裡入座 沒有一個人先走
街頭新蓋好的樓 她在某一間等我 等我回家的時候 親吻她的眼眸
命運慈悲多罕有 尚未知曉人生悲與愁
停留在路口 也算一種選擇
老歌唱著 下雨了 雨又停了
人們像 光一樣散落 我的朋友們和我 起身一個個離桌 消失在路的盡頭
時間把一切吞沒 可我從未害怕過 愛的人會帶我走 帶我前往那天
走過街頭吹的風 只需牽手無需戰與鬥
尋常裡回家 像故事的開頭
安睡在夢裡 像故事的最後