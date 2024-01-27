《道理都懂 (粵) [電影《潛行》片尾曲]》歌詞｜劉德華 (Andy Lau)新歌歌詞+MV首播曝光
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道理都懂 (粵) [電影《潛行》片尾曲]歌詞｜劉德華 (Andy Lau)《道理都懂 (粵) [電影《潛行》片尾曲]》於2024-01-04推出新歌MV，東方新地整合了劉德華 (Andy Lau)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
劉德華 (Andy Lau)《道理都懂 (粵) [電影《潛行》片尾曲]》 | 目錄
劉德華 (Andy Lau)《道理都懂 (粵) [電影《潛行》片尾曲]》｜歌詞
誰知道最好 誰應該更好
從出生那天 看破了世道
純的心似刀 人的心更糟
孩童時被這樣警告
曾經自願 不自願 跟風到老
到最終是我得不到
被出賣 被孤立風雨中 跌倒
望著我 煙燻的眼光 疲倦透露著繁忙 曾經深深的愛火 燒不死我便慶賀
道理 不想想太多 只需偏心的愛我 曾經溫馨的被窩 剩低一首情歌
一人詮釋多坎坷 說好痴情如今孤獨過
追不回盼望 是錯也是禍
是兄弟 是真是偽 清醒了我
情和義令我不識破
是複雜 是生命的挽歌 結果
望著我 煙燻的眼光 疲倦透露著繁忙 曾經深深的愛火 燒不死我便慶賀
道理不想想太多 只需偏心的愛我 曾經溫馨的被窩 剩低一首情歌
一人詮釋多坎坷 說好痴情如今孤獨過
追不回盼望 絕望裡更絕望
在那彼岸 你共我 沒有希望
活在那 詩一般遠方 匆匆消失的過往 曾經我手寫我歌 兩心不再是拍和
命裡深深的痛楚 但只輕輕傷了我 誰都不需知更多 不必思考太多
絲毫遐想改變我 只需真誠無需遷就我
不奢求渴望 別讓我太絕望
相擁時對望 便達到我願望