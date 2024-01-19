《So Far Away》歌詞｜劉芯妤新歌歌詞+MV首播曝光
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So Far Away歌詞｜劉芯妤《So Far Away》於2024-01-11推出新歌MV，東方新地整合了劉芯妤新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
劉芯妤《So Far Away》 | 目錄
劉芯妤《So Far Away》｜歌詞
過去還記得
時光飛逝那刻
花開了 花瓣落下時的選擇
流星划過了
願望消失那刻
沒了顏色
沒了結果沒了捨得
拉不回過去了
笑容停留在回憶裡活著
眼淚乾了
愛全掏空了
誰還歌頌著
後來我們又在遇見
曾經躲雨的屋簷
怎麼消逝不見
慢慢更害怕還在想念
也許是命運的書籤
把我們更拉近一點
忘了從前
別再去想過去的眷戀
背對背錯過
我轉身你回頭
模糊傷口
沒了失落沒了愧疚
一個人寂寞
獨自留下沈默
誰對誰錯
原來規則沒有如果
我們說了道別
我和你別再依戀那一年
忐忑後悔
誰在意
你和我 心痛的淚水
後來我們又在遇見
曾經躲雨的屋簷
怎麼消逝不見
慢慢更害怕 還在想念
也許是命運的書籤
把我們更拉近一點
忘了從前
別再去想過去的 眷戀
後來我們又在遇見
曾經躲雨的屋簷
怎麼消逝不見
慢慢更害怕 還在想念
也許是命運的書籤
把我們更拉近一點
忘了從前
別再去想過去的 眷戀