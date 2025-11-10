我格言 MV｜占士丁丁 DanJames新歌歌詞+MV首播曝光
占士丁丁 DanJames – 我的格言 4K於今日11月10日推出新歌MV，東方新地整合了占士丁丁 DanJames新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
我格言 MV｜製作
|曲：Dan James, 張家誠
|詞：作林寶, Dan James (English lyrics)
|編：制張家誠
|監：
我格言 MV｜歌詞
霓虹裡某地方 唱著經典舊歌
可使你意外過 表演者一個我
在壞的天氣 亦留在原地
無名氏厚面皮 求創傳奇
掉下了行李 洋氣 文理
沿行人路聚在一起
與你面對時間高歌
到八十歳仍能慶賀
用上新的語言 寫低格言
都得你來幫助
氣餒受挫還有首歌
唱到盡處仍然有我
視野只可向前 終身格言
多感激你能 真心接納我
喉嚨惹上目光 我又想起甚麼
不安裡你路過 竟欣賞一個我
用盡一口氣 未來換場地
無懼在試煉期 人氣極微
就像我和你 明了 原理
難題前亦試過失利
與你面對時間高歌
到八十歳仍能慶賀
用上新的語言 寫低格言
都得你來幫助
氣餒受挫還有首歌
唱到盡處仍然有我
視野只可向前 終身格言
多感激你能 真心接納我
Chased my hopes and my dreams and you cheered my name
In my heart , here’s my home I will always stay with you
This is where I belong
與你面對時間高歌
到八十歳仍能慶賀
用上新的語言 寫低格言
都得你來幫助
氣餒受挫還有首歌
唱到盡處仍然有我
視野只可向前 終身格言
多感激你能 真心接納我
Melody OP: TVB Music Publishing Limited[ 音樂製作團隊 / Music Production Crew ] 鋼琴Piano: 張家誠 (Alan Ka-shing Cheung)
SP: So Nice Music Limited
Lyrics OP: Five Rocks Limited
SP: Warner/Chappell Music Hong Kong Limited
吉他 Guitars: Tommy Chan
貝斯 Bass: Ben Lo
鼓 Drums: Phil Robinson
電子合成器 Synths: 張家誠
和聲及編制 Chorus and Arrangement：伍嘉輝
圖片來源：Youtube@TVB Music Group