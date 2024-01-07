《明明早點放棄就沒事了》歌詞｜原子邦妮 (Astro Bunny)新歌歌詞+MV首播曝光

明明早點放棄就沒事了歌詞｜原子邦妮 (Astro Bunny)《明明早點放棄就沒事了》於2023-12-26推出新歌MV，東方新地整合了原子邦妮 (Astro Bunny)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。