《明明早點放棄就沒事了》歌詞｜原子邦妮 (Astro Bunny)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
明明早點放棄就沒事了歌詞｜原子邦妮 (Astro Bunny)《明明早點放棄就沒事了》於2023-12-26推出新歌MV，東方新地整合了原子邦妮 (Astro Bunny)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
原子邦妮 (Astro Bunny)《明明早點放棄就沒事了》 | 目錄
原子邦妮 (Astro Bunny)《明明早點放棄就沒事了》｜歌詞
看不清 天色已枯竭
麻木的 又過了一天
會不會其實明明早點放棄就沒事了
何必耗費了餘生成為不想成為的人
再怎麼哭泣 也洗不淨愁緒 疲憊滲入血液
我早該放棄 早已不是自己 連靈魂都鄙夷
活該我連你都失去
某一刻失去了初心
現在 已來不及
風散去 你越走越遠
痛卻在 深夜蔓延
會不會其實明明早點放棄就沒事了
何必耗費了餘生成為不想成為的人
再怎麼哭泣 也洗不淨愁緒 疲憊滲入血液
我早該放棄 早已不是自己 連靈魂都鄙夷
活該我連你都失去
某一刻失去了初心
現在 已來不及
再怎麼哭泣 現實作出決定 已回不到過去
每天不斷前進 再次忽略自己 又能走到哪裡
看著倒影裡的眼睛
變得混濁不再透明
是否 還來得及