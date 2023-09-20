《五時》歌詞｜及時雨Rain In Time, Novel Friday新歌歌詞+MV首播曝光
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五時歌詞｜及時雨Rain In Time, Novel Friday《五時》於2023-09-15推出新歌MV，東方新地整合了及時雨Rain In Time, Novel Friday新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
及時雨Rain In Time, Novel Friday《五時》 | 目錄
及時雨Rain In Time, Novel Friday《五時》｜新歌試聽
及時雨Rain In Time, Novel Friday《五時》｜製作
作曲：及時雨 Rain In Time
作詞：及時雨 Rain In Time
編曲：及時雨 Rain In Time / Novel Friday
監製：Chapman@Battlestage / Enson Wan @RainInTimehk
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及時雨Rain In Time, Novel Friday《五時》｜歌詞
絲絲細碎依依墜落
雨滴灑遍面龐 再別徬徨
憂憂鬱鬱的心亂撞
不敢細看 載不走過往盛況 日落西山 直路急彎
不想慣 不想理 繼續行
風吹過的光變冷
傷千遍的心變淡
覓尋生還 怎麼的因結下明日果實
數不清 丟不低 各自無限放任
越行越開
越來越不信任
怎麼依戀卻再沒能力安份
紛擾的世界續留下擦痕
你是我一部分烙印 Raining in, Raining in, Raining in
外面嘅世界 係刺眼嘅光線
圈內在炸裂 共赴我炸死
根本都返不到 縱使我有翼 但迷糊地飛 (我迷糊地飛)
平常地感受著物是人非
Yea.. 迷糊地飛 .. 似面對著變卦 （有實現嗎？似所有變卦）
理想嘅世界有實現嗎
在路上與心裡嘅偏差（會在意嗎？理想太遠嗎？）
至今妳仍然在意嗎 在夢裡我深信過一刻你永遠都不再離開（太現實嗎？會走得遠嗎？）
但生命有因 會化作結果 留待等及時嘅雨份 （有活著嗎？於心裡火化）
滋養我存在嘅部份
成為我活過嘅部份
融掉妳仇怨嘅高溫
聚合喺無我的中心 怎麼的因結下明日果實
數不清 丟不低 各自無限放任
越行越開
越來越不信任
怎麼依戀卻再沒能力安份
紛擾的世界續留下擦痕
你是我一部分烙印 Lalalala Lalalala
逃不出去吧 留不低對吧
行開 步近 再 等 一 個良辰
Lalalala Lalalala
留低所有吧 逃得出去吧
再想 步近 再等 再等
圖片來源：專輯封面