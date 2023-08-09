《星戰》歌詞｜古巨基、吳保錡、Sabrina 張蔓莎等群星新歌歌詞+MV首播曝光
古巨基、吳保錡、Sabrina 張蔓莎等群星《星戰》 | 目錄
古巨基、吳保錡、Sabrina 張蔓莎等群星《星戰》｜新歌試聽
古巨基、吳保錡、Sabrina 張蔓莎等群星《星戰》｜製作
作曲：張佳添 / 龔煥榮 @宇宙大爆炸
作詞：林夕
編曲：Pong Law
監製：舒文@Zoo Music/古巨基
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古巨基、吳保錡、Sabrina 張蔓莎等群星《星戰》｜歌詞
吳保錡: 每個也很想一舉成名
但十萬個只剩下十名
張進翹/顧定軒: 就以摘星去爭新星
黃劍文/洪助昇/何佩 : 幸以冠軍取了勝 黎啟峰: 冷戰爭氣能得獎
Michael C: 令我能開夠六場
張進翹: 然後我就似生活於流行榜上
洪助昇: 償還未派但仍在想
黃劍文: 這歌應付年底
ALL MALE: 論旋律實力亦有獎 張蔓莎: 個個識唱我的歌
(劉君冬/谷旻/ Michael C: 個個識唱我的歌)
張天穎: 開演唱會便更加滿座
黎啟峰: 甚麼歌也都好播
STRAYZ: 還要開戲令我親和 Lolly Talk: 個個都唱我的歌
(Lolly Talk: 個個都唱我的歌)
顧定軒: 連繫著映戲擦出花火
RUMBU: 然而問我
吳保錡: 音樂才會 活出我
Lowa: 無奈 用數字
Triple G: 才是競爭過
ALL: 銅銀金 界定我 古巨基: 每次放假也很想悠長
Lowa /Triple G: 但後浪卻等候在戰場
劉君冬/何佩: 就以夜機 去爭金獎
ALL: 沒法退也只有上 古巨基: 記者跟我煩得很 沒有記者更駭人
古巨基: 纏著我但更加害怕無人訪問
黎展峯: 仍難任性仍然獨身
劉君冬/谷旻: 很想計劃人生 (RUMBU:人生)
ALL: 未來實在並未上心 ALL: 個個識唱我的歌
開演唱會便更加滿座
甚麼歌也都好播
還要開戲令我親和 ALL: 個個都唱我的歌
連繫著映戲擦出花火
然而問我
音樂才會 活出我
無奈 用數字才是競爭過
銅銀金 界定我 ALL: 個個識唱我的歌 (ALL:個個識唱我的歌)
可惜我還未覺得慶賀
認真講我不識我
何以爭霸大戰星河 ALL: 個個都唱我的歌
為何沒方法唱出諧和
其實問我 (ALL:其實問我) 古巨基: 只願無法 認得我
古巨基: 然後
吳保錡: 共歌手
ALL: 誠實做好友
ALL: 在行街 買雜貨