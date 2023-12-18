《踮起脚尖爱（Live）》歌詞｜古巨基、袁娅维、彭佳慧等群星新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
踮起脚尖爱（Live）歌詞｜古巨基、袁娅维、彭佳慧等群星《踮起脚尖爱（Live）》於2023-11-28推出新歌MV，東方新地整合了古巨基、袁娅维、彭佳慧等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
古巨基、袁娅维、彭佳慧等群星《踮起脚尖爱（Live）》 | 目錄
古巨基、袁娅维、彭佳慧等群星《踮起脚尖爱（Live）》｜歌詞
預備迎接一個夢
OK 繃 遮住痛
要把蒼白都填充
勇氣惶恐 我要用哪一種
面對他 一百零一分笑容
等待 的時空 有點重
重得時針走不動
無影蹤 他始終
不曾降臨生命中
我好想懂 誰放我手心裡捧
幸福啊 依然長長的人龍
想踮起腳尖找尋愛
遠遠的存在
我來不及 說聲嗨
影子就從人海暈開
才踮起腳尖的期待
只怕被虧待
我勾不著還 微笑忍耐
等你回過頭來
哪天 撲了空 折了衷
祈禱終於起作用
一陣風 吹來夢
卻又敗在難溝通
我終於懂 怎麼人們的臉孔
想到愛 寂寞眼眶就轉紅
想踮起腳尖找尋愛
遠遠的存在
我來不及 說聲嗨
影子就從人海暈開
才踮起腳尖的期待
只怕被虧待
我勾不著還 微笑忍耐
等你回過頭來
你會回過頭來
你會回過頭來
想踮起腳尖找尋愛
遠遠的存在
我來不及 說聲嗨
影子就從人海暈開
才踮起腳尖的期待
只怕被虧待
我勾不著還 微笑忍耐
等你回過頭來