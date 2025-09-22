OH YEAH! MV｜古淖文新歌歌詞+MV首播曝光
古淖文 – OH YEAH! 4K於今日9月16日推出新歌MV，東方新地整合了古淖文新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
古淖文新歌《OH YEAH!》目錄
OH YEAH! MV｜製作
OH YEAH! MV｜歌詞
OH YEAH! MV｜MV連結
|曲：
|詞：作 T-Rexx
|編：作曲//制梁子龍
|監：
巨人下 在狂chok絕殺技也未過關
極難辦 玩味還越玩越淡
越時限 未近視亦要護眼
選擇選項 轉個視覺玩
Life is like a video game
Next level won’t be the same
難度太低 哪會盡興
Life is like a video game
Losing doesn’t mean a thing
減血再注射血清
能在這任務滯留
道行值證明尚有
填入秘技便上手
英文短句的魔咒
Shout it out “oh yeah”
Type it out “oh yeah”
Level up “oh yeah”
Getting stuck “oh yeah”
載入 豁達 勇者
打輸當試兩手（oh yeah)
不需掟爆按鈕
勝敗哪用看得太重要 一切為了享受
好心態那禮包 （oh yeah)
不依靠送與抽
要獲到 要拋去 計較與奢求
回望最初怎打爆機
由零逐分碰碰運氣
隨著數值漸儲起
經蕩失路 至發現契機
