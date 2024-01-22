《這是你期盼的長大嗎》歌詞｜向思思新歌歌詞+MV首播曝光
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這是你期盼的長大嗎歌詞｜向思思《這是你期盼的長大嗎》於2023-12-26推出新歌MV，東方新地整合了向思思新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
向思思《這是你期盼的長大嗎》 | 目錄
向思思《這是你期盼的長大嗎》｜歌詞
一眼望盡的胡同
聽慣習以為常的步履匆匆
巷口迎來送往的梧桐
罩出一片笑語正濃
走不出的小縣城
還遺留了古城牆上的響鐘
一聲傳滿了整片天空
充斥成年少的憂愁和囚籠
那是不是你渴望的自由
以為理想靠雙手就足夠
直到被現實狠推一把
跌到渾身是傷疤
才懂生活不是童話
你很失望吧
大人的世界不快樂吧
那個愛笑的自己去哪了
拼盡全力掙扎
只為能成為普通人啊
你很累對嗎
這是你期盼的長大嗎
就任時光風乾夢想了嗎
堆積了一身傷疤
也只是笑笑不說話
還會幸福吧
走不出的小縣城
還遺留了古城墙上的響鐘
一聲傳滿了整片天空
充斥成年少的憂愁和囚籠
那是不是你渴望的自由
以為理想靠雙手就足夠
直到被現實狠推一把
跌到渾身是傷疤
才懂生活不是童話
你很失望吧
大人的世界不快樂吧
那個愛笑的自己去哪了
拼盡全力掙扎
只為能成為普通人啊
你很累對嗎
這是你期盼的長大嗎
就任時光風乾夢想了嗎
堆積了一身傷疤
也只是笑笑不說話
還會幸福吧
你很失望吧
大人的世界不快樂吧
那個愛笑的自己去哪了
拼盡全力掙扎
只為能成為普通人啊
你很累對嗎
這是你期盼的長大嗎
就任時光風乾夢想了嗎
堆積了一身傷疤
也只是笑笑不說話
還會幸福吧