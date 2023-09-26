《黑貓》歌詞｜吳保錡新歌歌詞+MV首播曝光
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黑貓歌詞｜吳保錡《黑貓》於2023-09-22推出新歌MV，東方新地整合了吳保錡新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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吳保錡《黑貓》｜歌詞
曲：林言奕 Andy Lin、姚逸軒 @上奕音樂
詞：亞木
編：黃兆銘、Cousin Fung
監：羽士十 長夜裡孤單一個 身影多徬徨
徘徊路邊奢想妳 在旁
流浪那黑貓走過 祈求誰稀罕
悲哀的身世太像我 是我低等污穢 受寵不起
輕輕挨近 亦委屈妳
像惡運到 誰敢伸手救起
被妳驅趕千里 未懂心死
貪戀闖禍 走到絕處都想起妳
何必驚我這雙臂 明知我配不起 妳這種偉大
仍想日夜見妳 妳即管責怪
無非要妳歡喜 命數和運氣我不管好歹
危難裡愛妳都很 痛快 沒有出爪傷妳 但很該死
一舉一動 為討好妳
沒法避免 無心之失引起
犯眾憎講起愛 或很卑鄙
真心剖白 都似亂說一堆歪理
誰觸摸過都拋棄 明知我配不起 妳這種偉大
仍想日夜見妳 妳即管責怪
無非要妳歡喜 命數和運氣我不管好歹
危難裡共妳廝守 痛快 明知妳看不起 我天生太壞
仍一直步向妳 我知很破戒
寧願說對不起 命裡陪住妳任由被錯怪
唯望抱實妳摧毀 結界
圖片來源：專輯封面