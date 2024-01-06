《境界》歌詞｜吳保錡 (P0K1)新歌歌詞+MV首播曝光
吳保錡 (P0K1)《境界》 | 目錄
吳保錡 (P0K1)《境界》｜歌詞
一覺蘇醒 見烽火滿天
觸發網軍新戰線
某風向進逼遭引牽
來挑釁萬遍
You gotta watch out
受萬言挑逗
新歌與否出於我口 通通實力未夠
They're always hatin me
偶爾也會懷疑
想講你知
不怕一切我會盡力試
偷偷抹乾 成長 每顆眼淚
入行是原罪
but I don't regret
I don't regret
I don't regret
心魔再喊叫 將它痛宰
苦楚更要笑 抑鬱放開
初心不需要 變改 死不變改
空虛不再 今天 散播更多愛
穿春過秋 堆積千歲憂
金樽喝酒 乾杯先足夠
Don't mind.
(I) really don't mind
新的心態 今天的我進化了境界
改變心境 眼睛都看清
向夢想揮出拼勁
那方向縱使多冷冰 成功靠耐性
「做藝人要受」
但極其荒謬
瑟縮顫抖 online對手 MMA大亂鬥
They're always hatin me
已判決待凌遲 通宵三思
想要解困 哲理是睿智
終於理解 人生 錯綜 有序
縱然是疲累 but I don't regret
I don't regret
I don't regret
心魔再喊叫 將它痛宰
苦楚更要笑 抑鬱放開
初心不需要 變改 死不變改
空虛不再 今天 散播更多愛
穿春過秋 堆積千歲憂
金樽喝酒 乾杯先足夠
Don't mind. I really don't mind
新的心態 今天的我進化了境界
嗯~試過失去
在亂流下跌蕩
以~鬥志擊退
誇過萬尺浪
想宣布愛我 高聲叫囂
想找我過錯 雞蛋裏挑
紛爭多可笑 接招 諸多怪招
拋低鈔票 知足去過每一秒
糟糕再糟 天空當被鋪
先貶再褒 真心的禱告
I know. Go with the flow
一生命途 高峰我信我去得到