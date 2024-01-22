仍然是愛 MV｜吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
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吳業坤 Kwan Gor – 仍然是愛於今日1月22日推出新歌MV，東方新地整合了吳業坤 Kwan Gor新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
吳業坤 Kwan Gor新歌《仍然是愛》目錄
仍然是愛 MV｜製作
仍然是愛 MV｜歌詞
仍然是愛 MV｜MV連結
仍然是愛 MV｜製作
|曲：永夏
|詞：小克
|編：永夏 / Goro Wong
|監：Goro Wong
仍然是愛 MV｜歌詞
年月裡 有首歌
童年大概會聽過
卻又忘記最尾故事說什麼
疲倦了 想傾訴
無人掠過我身旁
我為求某答案再尋這首歌
用我一晚 在時代金曲 那卡式帶裡面
誓要找到 未忘掉的 一闋歌
是我相信 任時代兜轉 也不死的意義
憑著愛 最終可以覓答案
人大了 想知道
詞內述說那煎熬
帶淚嘗遍了挫折何以是好
曾踏遍 高低彎曲
情懷亦會簡單不老
但求志氣到這代也目睹
用我一晚 在時代金曲 那卡式帶裡面
誓要找到 未忘掉的 一闋歌
是我相信 任時代兜轉 也不死的意義
憑著愛 最終可以覓答案
用我一晚 在尋覓YouTube 直到手機冇電
誓要找到 劃時代的 一闋歌
是我想向 舊旋律偷師 賜這新曲意義
憑著愛 最終可以覓答案
其實愛 一開始已是答案
仍然是愛 MV｜MV連結
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