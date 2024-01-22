原始心態 MV｜吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
吳業坤 Kwan Gor新歌《原始心態》目錄
原始心態 MV｜製作
原始心態 MV｜歌詞
原始心態 MV｜MV連結
原始心態 MV｜製作
|曲：黃思彥
|詞：陳詠謙
|編：黃思彥
|監：舒文@Zoo Music
原始心態 MV｜歌詞
地上有裂痕 長街很敏感
棟棟鐵石 並無丁點痛心
雲霧太深 摩天都市連亮燈也很暗
抹煞僅有的方向感
大廈正下沉 繁花將再生
就像拒絕滅亡 生命力強韌
同綻放鬥繽紛 越過黑夜走更近
置身心中青翠樹林 沿途有你的足印
任事情再壞珍惜這片原始心態
天高地厚 小火種 沒蔓延 別無限放大
甚麼遷與徙 尋覓同伴笑著去捱
綿羊躲開猛獸 萬物就這麼 分好與歹
任問題再大 看守這片原始心態
人群外 水亦靜 天空亦靜 完美的境界
回歸一生最初 沒有污染 沒有報仇討債
可以吧 帶著這顆心
明日已是 花花新世界
洞穴那族群 寒風中抱緊
望著歲月漫長 虛度亦無憾
平靜對抗兇狠 受過衝動的教訓
哪天清風吹散密雲 同行有更多足印
任事情再壞 珍惜這片原始心態
天高地厚 小火種 沒蔓延 別無限放大
甚麼遷與徙 尋覓同伴笑著去捱
綿羊躲開猛獸 萬物就這麼 分好與歹
任問題再大 看守這片原始心態
人群外 水亦靜 天空亦靜 完美的境界
回歸一生最初 沒有污染 沒有報仇討債
可以吧 帶著這顆心
來吧退後 環抱大世界
混亂下如常生活
求情無用 求救助亦無門
神繼續旁觀
仍是這樣過 我要在我心開滿花
無人可以管
所以繼續遊玩
任壞人再壞 看守這片原始心態
圍牆內 守候著 好好活著 人縱使不快
回歸一生最初 沒有扼殺 沒有變成反派
寬恕吧 帶著這顆心
明日已是 花花新世界
當看膩了炎涼世態
從心態上找尋寧靜天涯
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