小句號 MV｜吳業坤 Kwan Gor新歌歌詞+MV首播曝光
吳業坤 Kwan Gor新歌《小句號》目錄
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|曲：→下載及收聽更多 吳業坤 歌
|詞：林若寧
|編：張子堅
|監：Eric Kwok / 張子堅
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小句號 – 吳業坤
曲：Eric Kwok
這句畫下句號
下個章節畫上引號
過去如留下感嘆號
樂與苦也有記號
眼鏡片加重了度數 清晰了眼前那層霧
有多少想過已做到 趕得上我預算路途
有多少講過卻未做 趁這副機器還未老
這一生只有僅有字數
記載了這次美滿旅程的一章
寫一些辛酸一些搞笑這一章
給匆匆光陰稀釋的渺小痛癢
人人成長中躲不開有些欠賬
回頭孩子般當初講過的志向
這些志向 如難唱 如難唱
如難唱 如難唱 要繼續唱
我要去記載更遠旅程新一章
找新的知識新的想法這一章
大踏步在這占卜不到的去向
在日後自傳自己寫上的信仰
最遠處到底哪位新角色碰上
他改變我 如何過 如何過
如何過 如何過 哪裡遇上
最艱苦一節也未到 驚險處繼續會迷路
最經典一節也未到 很相信有日更自豪
最精彩的每個問號 有解答方法無限套
展開新一節不設預告
記載了這次美滿旅程的一章
寫一些歡欣一些沮喪這一章
給匆匆光陰稀釋的渺小痛癢
人人成長中躲不開有些欠賬
回頭孩子般當初講過的志向
這些志向 如難唱 如難唱
如難唱 如難唱 要繼續唱
我要去記載更遠旅程新一章
找新的知識新的想法這一章
在日後或許一身機器都故障
等一天目睹自己子女講信仰
四百歲構想更多新作品老將
這位老將 仍頑固 仍頑固
仍頑固 仍頑固 永遠倔強
吳業坤
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