百二歲 MV｜吳業坤 Kwan Gor x Cousin Fung新歌歌詞+MV首播曝光
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吳業坤 Kwan Gor x Cousin Fung – 百二歲於今日1月22日推出新歌MV，東方新地整合了吳業坤 Kwan Gor x Cousin Fung新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
吳業坤 Kwan Gor x Cousin Fung新歌《百二歲》目錄
百二歲 MV｜製作
百二歲 MV｜歌詞
百二歲 MV｜MV連結
百二歲 MV｜製作
|曲：吳業坤 / Cousin Fung
|詞：吳業坤 / Cousin Fung
|編：Cousin Fung
|監：Cousin Fung
百二歲 MV｜歌詞
你照亮我的心靈
我擦亮了你眼睛
答案是每種心情 可以和應
與你放任好勝
歷興衰 元氣減退
光陰不足興建堡壘
若是登對 不怕未來時光沖淡味蕾
也會尋到樂趣
如果走失了剩一個面對
人不可推算明天那情緒
想親你 直到蒼天都累
若你願意 共我成為別緻一對
如果可跟你活多百二歲
幸福得將老年的惡夢粉碎
想相隨 做對浪漫伴侶
一起老去 帶著白髮
往新一章去追
歷興衰 元氣減退
今天紙鶴都變紙碎/粉碎
剩下窩心的你共同行走千里路徑
也會成為樂趣
如果可跟你活多百二歲
幸福得將老年的惡夢粉碎
想相隨 做對浪漫伴侶
一起老去 帶著白髮
往新一章去追
如果走失了剩一個面對
惶恐得走進歷史國度裡
追憶你 直到蒼天嘉許
下次下世 會否碰見熟悉生趣
如果可跟你活多百二歲
幸福得將最壞的結局粉碎
捉緊你 共你漫步下去
終於老去 晝夜共對
用一生跟你追
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