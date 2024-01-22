百姓 MV｜吳業坤 KwanGor新歌歌詞+MV首播曝光
吳業坤 KwanGor新歌《百姓》目錄
百姓 MV｜製作
|曲：→下載及收聽吳業坤歌
|詞：黃偉文
|編：Larry Wong@Private Zoo
|監：舒文@Zoo Music
百姓 MV｜歌詞
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百姓 – 吳業坤
作曲：Larry Wong@Private Zoo
總有些人在山頂 總有些人在山腳
明日再看 誰換了個位 上和下 或者倒轉
總有些人幸福點 但卻阻不住你爭氣點
是誰話 小嘍囉 沒權不甘心 停在起跑綫
別信他 沒人是 推不翻的 終審法院 能隨便判斷
明明是羣眾 無謂再掙扎 去找齣好戲演
大家都 愛普通 沒傳奇 大氣候 要清淡 而無味
不信你跟我 在無力買的地皮 都有力成為自己
大方針 要統一 做隻棋 未鼓∼舞 百家姓 談骨氣
安份做百姓 直到逃離 委屈世紀
在平地 再寫 創世紀
總有些人在側邊 總有些人做主角
別信這種胡言 自行打交叉 塗自己的臉
自某天 被培育 舉高的手 統統要剪 凡人命太賤
人人路人甲 全受到洗腦 暗星不可以閃
大家都 愛普通 沒傳奇 大氣候 要清淡 而無味
不信你跟我 在無力買的地皮 都有力成為自己
大方針 要統一 做隻棋 未鼓∼舞 百家姓 談骨氣
安份做百姓 擇個時辰 翻身躍起
教上帝嫌棄 別自棄
大家都 愛普通 沒傳奇 大氣候 要克制 留原地
只怕你跟我 在離地八千里 天空𥚃 完成歷險記
大方針 要統一 做隻棋 未鼓∼舞 百家姓 談骨氣
忠實做百姓 別要和諧 歡喜痛悲
萬人萬套心中真理
吳業坤
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