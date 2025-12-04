逆襲 MV｜周吉佩新歌歌詞+MV首播曝光
周吉佩 – 逆襲 (劇集《逆天奇案2》主題曲)於今日12月4日推出新歌MV，東方新地整合了周吉佩新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周吉佩新歌《逆襲》目錄
逆襲 MV｜製作
|曲：張家誠
|詞：張美賢
|編：Freddie Lo
|監：劉易昇
逆襲 MV｜歌詞
非一般這對手 潛伏未看透
天多黑 難叫真相遺漏
相反方向去走 跳出公式早有預謀
如在引誘 要我出手 誰在這背後
沿路過 圍牆會突然撞破
從前那套路被我解鎖
逆轉的 連場推敲與錯摸
像盡頭又折返當初
迷惑過 謎題會逐條道破
逆襲開始了沒法可以停住我
沒困阻 思想飛出天際再激墮
為了想清楚 尋真相在何
非一般這對手 純熟被滲透
於身邊 來到適當時候
相反方向去搜 浸於水底一塊石頭
如在惡鬥 每次出手
誰又笑於最後
沿路過 圍牆會突然撞破
從前那套路被我解鎖
逆轉的 連場推敲與錯摸
像盡頭又折返當初
迷惑過 謎題會逐條道破
逆襲開始了沒法可以停住我
沒困阻 思想飛出天際再激墮
為了想清楚 尋真相在何
沿路過 圍牆會突然撞破
從前那套路被我解鎖
逆轉的 連場推敲與錯摸
像盡頭再折返當初
迷惑過 謎題會逐條道破
逆襲開始了沒法可以停住我
沒困阻 思想飛出天際再激墮
為了想清楚 尋一個結果
Production Credits
圖片來源：Youtube@TVB Music Group資料或影片來源：Youtube@TVB Music Group