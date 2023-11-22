《梁山伯的華爾茲 (劇集《羅密歐與祝英台》片尾曲)》歌詞｜周吉佩 (Albert Chau)新歌歌詞+MV首播曝光

梁山伯的華爾茲 (劇集《羅密歐與祝英台》片尾曲)歌詞｜周吉佩 (Albert Chau)《梁山伯的華爾茲 (劇集《羅密歐與祝英台》片尾曲)》於2023-10-26推出新歌MV，東方新地整合了周吉佩 (Albert Chau)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。