《梁山伯的華爾茲 (劇集《羅密歐與祝英台》片尾曲)》歌詞｜周吉佩 (Albert Chau)新歌歌詞+MV首播曝光
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梁山伯的華爾茲 (劇集《羅密歐與祝英台》片尾曲)歌詞｜周吉佩 (Albert Chau)《梁山伯的華爾茲 (劇集《羅密歐與祝英台》片尾曲)》於2023-10-26推出新歌MV，東方新地整合了周吉佩 (Albert Chau)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周吉佩 (Albert Chau)《梁山伯的華爾茲 (劇集《羅密歐與祝英台》片尾曲)》 | 目錄
周吉佩 (Albert Chau)《梁山伯的華爾茲 (劇集《羅密歐與祝英台》片尾曲)》｜歌詞
愛 永遠在尋覓
隱於當天的記憶
我 我記得那人留下約定
然而夢已甦醒
愛 太耗費心力
人亦無能力償還約定
無論我今生今世多努力
能唱的歌都不動聽
全無道理 記掛到天地
早已共對偏偏是你
全無道理 縱與你相認
結果亦是沒法一起
愛 永遠是無定
結束當天的記憶
我與你早已是緣盡了吧
為何從前已鎖定
愛 太耗費心力
人亦無能力償還約定
忘掉了 永遠找不到記認
還留下天可做證
全無道理 記掛到天地
早已共對偏偏是你
全無道理 世界太多是非
無法逃避
為何是你 美滿我天地
一次劃破無奈亦是美
若我有勇氣當自己
可抱著你不講道理