《25 (電影《全個世界都有電話》主題曲)》歌詞｜周國賢新歌歌詞+MV首播曝光
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25 (電影《全個世界都有電話》主題曲)歌詞｜周國賢《25 (電影《全個世界都有電話》主題曲)》於2023-08-11推出新歌MV，東方新地整合了周國賢新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
周國賢《25 (電影《全個世界都有電話》主題曲)》 | 目錄
周國賢《25 (電影《全個世界都有電話》主題曲)》｜新歌試聽
周國賢《25 (電影《全個世界都有電話》主題曲)》｜製作
作曲：秦旭章
作詞：黃浩然
編曲：秦旭章 & 川流
監製：秦旭章
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周國賢《25 (電影《全個世界都有電話》主題曲)》｜歌詞
回望這天 誰重要偏少見
轉眼廿五年 閃電 凝望那天 承諾從未兌現
再過多廿五 回望這天 改建 回憶起這浸味 故居不拆遷
是我失去了 才懂得不計較錢
喜宴 誰刻意缺席 我一一發現
手機不在線 重覆撥 也不變 回望這天 誰重要偏少見
轉眼廿五年 閃電 凝望那天 承諾從未兌現
再過多廿五 回望這天 改變 無必要再避忌 各走出兩邊
共你早錯過 人不知不覺眼淺
抖顫 誰反口覆舌 我天天見面
手機不在線 重覆撥 也不變 手機不在線 重覆撥 也不變
圖片來源：專輯封面